Tuji mediji o kolesarskem videohitu in nesmiselnih spletnih odzivih Janeza Janše

V desetih dneh si je viralni video Deset tisoč biciklov ogledalo že več kot 52.000 ljudi, tuji tisk pa je kritičen do slovenskega predsednika vlade

Naslov članka na portalu Global voices

© Global voices

Protestniški video Prešernih misli z naslovom »10.000 biciklov« je postal viralni hit na področju Balkana. Slovenska protestna pesem je priredba skladbe Devet milijonov koles (Nine Million Bicycles) Katie Melua, ki jo je leta 2005 napisal in produciral Mike Batt. V desetih dneh je slovensko različico videa pogledalo okoli 21.000 posameznikov, angleško, ki je na spletu nekaj dni manj kot slovenska, pa okoli 31.000.

PtKDuJPDmm4

Portal Global voices je v članku o videu zapisal tudi razloge, zakaj je bila protestna pesem sploh posneta. Gre za skladbo o »boju proti korupciji, zlorabi moči, nasilju nad državljani in nasilju nad demokracijo, ki se v Sloveniji pojavljajo od zasedbe nove vlade. Ta je položaj nastopila 13. marca letos, en dan po razglasitvi epidemije.« Do premierjevega delovanja so pri Global voices kritični. O Janezu Janši pišejo kot o človeku, ki se je na politično prizorišče vrnil takoj po tem, ko je za šest mesecev v zaporu sedel zaradi obsodbe o podkupnini iz leta 2014. »Njegova SDS je del neformalne neliberalne zveze populističnih pro-avtokratskih strank, ki jih vodi madžarski Fidesz,« so še zapisali.

»Njegova SDS je del neformalne neliberalne zveze populističnih pro-avtokratskih strank, ki jih vodi madžarski Fidesz.«



Portal Global voices

Kritični so tudi to drugega protikoronskega paketa, ki naj bi po premierjevih besedah ponovno oživil ekonomijo, posebej gradbeni sektor, ob tem pa je praktično izničil vpliv nevladnih okoljskih organizacij. Organizacija BirdLife International je za omenjeni članek izjavila, da »je ta zakon tako nesprejemljiv, da je bil tudi v Sloveniji že predan v vpogled ustavnemu sodišču. Pri nekaterih delih bi lahko šlo za direktno kršitev ne le slovenske ustave, ampak tudi Aarhuške konvencije.« Slednjo so evropski okoljski ministri podpisali na konferenci Okolje za Evropo leta 1998 v danskem Aarhusu. Gre za mednarodni pravni dokument, v celoti namenjen spodbujanju participativne demokracije, ki naj bi rezultiral v boljšem in bolj zdravem okolju. Konvencija ureja tri sklope in sicer prost dostop do okoljskih informacij, možnost udeležbe pri okoljskem odločanju ter prost dostop do pravnih sredstev za varstvo pravic do obveščenosti in udeležbe javnosti pri okoljskem odločanju. Konvencijo je skupaj s 35 državami takrat podpisala tudi Slovenija.

QYKr00vTIyQ

Telegram: Kaj je z Janezom Janšo? Slovenci protestirajo že četrti teden, on pa se na Twitterju bori z mediji

Global voices nadalje ugotavlja, da se pesem ukvarja tudi s populističnimi politikami razkola in s promocijo sovražnega govora, ki ju spodbuja SDS. Ob te tematike so se spotaknili tudi pri hrvaškem Telegramu, kjer so Janeza Janšo in njegovo obnašanje na Twitterju primerjali z Viktorjem Obranom in Donaldom Trumpom. Že v naslovu pa se je novinarka vprašala: "Kaj je z Janezom Janšo? Slovenci protestirajo že četrti teden, on pa se na Twitterju bori z mediji." Zraven pa je objavila še twit, ki ga je Janša objavil v petek pred protesti. Zapisal je: »Odnos samooklicanih pehotnih in kolesarskih #vard do @policija_si je skrajno žaljiv. Nezakonito organiziranje množičnih dogodkov v času epidemioloških ukrepov pa nezakonito in kaznivo. Pa čeprav poteka v sospregi s @24ur_com in @RTV_Slovenija.«

»Odnos samooklicanih pehotnih in kolesarskih #vard do @policija_si je skrajno žaljiv. Nezakonito organiziranje množičnih dogodkov v času epidemioloških ukrepov pa nezakonito in kaznivo. Pa čeprav poteka v sospregi s @24ur_com in @RTV_Slovenija.«



Tvit Janeza Janše

Gre le za dva članka tujih medijev, ki se čudita nad dogajanjem v Sloveniji. V vladi pa se nihče ne čudi, da na tisoče Slovencev že štiri tedne redno protestira. Razen množičnih protestov leta 2012, Slovenija v tujini ni ravno znana po tako množičnih protestnih shodih. Število protestnikov iz tedna v teden vztrajno narašča. Neuradne številke protestnikov naj bi se v petek zgolj v Ljubljani že vrtele okoli 12.000 ljudi, kolesarske kolone pa so vedno daljše tudi v drugih slovenskih mestih in krajih.