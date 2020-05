Bodo tudi hrvaške trgovine ob nedeljah zaprte?

Hrvaška vlada pripravlja predlog sprememb zakona o trgovini, s katerimi bi delno prepovedali obratovanje trgovin ob nedeljah

Hrvaška trgovska veriga Plodine

© WikiCommons

Hrvaška vlada pripravlja predlog sprememb zakona o trgovini, s katerimi bi delno prepovedali obratovanje trgovin ob nedeljah. Po besedah ministra za gospodarstvo Darka Horvata (HDZ) bodo predlagali, da lahko trgovci od 52 nedelj v letu izberejo 14 takih, ko bodo odprti. Napoved o zapiranju trgovin so na Hrvaškem ocenili kot predvolilno potezo HDZ, ki želi okrepiti vezi stranke s katoliško cerkvijo in pridobiti volivce desnice.

Zaradi epidemije novega koronavirusa, so na Hrvaškem podobno kot v Sloveniji zaprli trgovine ob nedeljah. Ko bo nacionalni štab civilne zaščite razveljavil odločitev o tem, da so trgovine ob nedeljah zaprte, bodo v javno razpravo poslali predlog sprememb zakona o trgovini. Zakon naj bi poslali v sabor po parlamentarnih volitvah 5. julija.

HDZ načrtuje, da bodo trgovci sami izbrali, katerih 14 nedelj v letu bodo delali, ob praznikih pa bodo trgovine ostale zaprte. Ob nedeljah naj bi zaposlenim plačali tudi vsaj 50 odstotkov več kot ob delovnikih. Omejiti nameravajo tudi delo ob sobotah do 21. ure, v poletni turistični sezoni pa do 22. ure.

Horvat je povedal, da so se o dogovorili s socialnimi partnerji,da bo večina delovnih nedelj junija, julija in avgusta, ko je obisk večji zaradi turistov.

Napoved o zapiranju trgovin so na Hrvaškem ocenili kot predvolilno potezo HDZ, ki želi okrepiti vezi stranke s katoliško cerkvijo in pridobiti volivce desnice.

Hrvaški minister je tudi izpostavil, da so po dveh letih analiziranja podatkov trgovin ugotovili, da znaša nedeljski promet osem odstotkov tedenskega prometa, medtem ko trgovci ob petkih, sobotah in ponedeljkih ustvarijo med 15 in 16 odstotkov tedenskega prometa. Med izvajanjem epidemioloških ukrepov se obseg prometa v trgovini ni bistveno spremenil, ampak se je porazdelil na ostale dni.

Kljub rditvi, da obstaja konsenz med socialnimi partnerji glede predloga HDZ, soglasja med delodajalci ni, medtem ko največji hrvaški sindikati predlog podpirajo. Z zaprtjem trgovin ob nedeljah naj bi na Hrvaškem brez dela sicer ostalo med 5000 in 6000 delavcev v trgovini.

Bolj kot manjše trgovine naj bi ukrep prizadel večje trgovske centre. Neuradno naj bi spremenjeni zakon večinoma podpirale hrvaške trgovske verige, nasprotovale pa naj bi mu tuje družbe,

Desnis Ćupić, direktor podjetja F. O. Development, ki med drugim vodi enega največjih nakupovalnih središč na Hrvaškem West Gate pri Zagrebu, je za Jutarnji list ocenil, da bo del kupcev ob nedeljah namesto na Hrvaškem nakupoval v Sloveniji.

Zaprtje trgovin ob nedeljah pa se obeta tudi v Sloveniji, saj poslanci Levice pričakujejo širšo podporo predlogu novele zakona o trgovini, po kateri bi tudi po koncu epidemije novega koronavirusa ohranili zaprtje trgovin ob nedeljah. Na Twitterju je predlog podprl premier Janez Janša, naklonjen mu je minister za delo Janez Cigler Kralj, zagovarjajo ga tudi v LMŠ, v SMC pa so opozorili, da predloga v primeru, da bi vodil v odpuščanje, ne morejo podpreti.

Hrvaško ustavno sodišče je sicer že dvakrat, v letih 2004 in 2009, razveljavilo zakona, s katerima so nameravali zapreti trgovine ob nedeljah. Med drugim so pojasnili, da sta zakona kršila pravice trgovcev o enakopravnosti na trgu.