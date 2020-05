Grims se ni vseskozi zavzemal za spoštovanje prava

V razpravah o migracijah je poslanec večkrat zastopal stališča, ki so v nasprotju s slovenskim, evropskim in mednarodnim pravom

Branko Grims (SDS) na izredni seji DZ

Poslanec SDS Branko Grims je na izredni seji državnega zbora 14. maja dejal, da je v razpravah o migracijah ves čas vztrajal le pri tem, da se dosledno spoštuje pravni red.

A vsaj nekatera pretekla Grimsova stališča, ki zadevajo teme s področja pravne države, kažejo, da to ne drži.

Grims je med drugim novelo zakona o tujcih, katere del je ustavno sodišče pozneje zaradi protiustavnosti razveljavilo, označil za »bistveno prešibko«. Kot poslanec je tudi podprl predlog novele zakona o mednarodni zaščiti, ki je vseboval več členov, neskladnih z evropskim in mednarodnim pravom.

Zagovarjal je tudi stališče, da migranti v Sloveniji nimajo pravice do azila, češ da bi to po mednarodnem pravu morali uveljavljati v prvi varni državi, kar po pojasnilu Saše Zagorca s pravne fakultete ne drži, saj v mednarodnem pravu ni nikakršne obveze, da bi moral prosilec mednarodno zaščito iskati v prvi varni državi.

