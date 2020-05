»Morsko življenje v globinah oceanov bo do konca stoletja vse bolj ogroženo«

Anthony Richardson, profesor na univerzi v avstralskem Queenslandu, je opozoril, da bo "ne glede na to, kaj storimo zdaj, morsko življenje v globinah oceanov do konca stoletja vse bolj ogroženo"

Atlantski ocean

© Wikimedia Commons

Po ugotovitvah mednarodne skupine znanstvenikov, bi se do druge polovice tega stoletja lahko močno pospešile podnebne spremembe v globinah oceanov. Izračunali so hitrost podnebnih sprememb na štirih globokih območjih oceanov med letoma 1955 in 2005. Za preostali del prejšnjega stoletja so uporabili 11 podnebnih modelov. Nato so izračune prenesli na obdobje med letoma 2050 in 2100. Hitrost podnebnih sprememb določa verjetno hitrost in smer premikanja živalskih vrst, da bi kljub segrevanju oceanov ostale v ugodnem območju. Zaradi globalnega segrevanja se že zdaj živalske vrste v vseh plasteh od površja do 4000 metrov globine premikajo, a z različnimi hitrostmi, poroča britanski časnik Guardian.

Če bi zdaj začeli močno zmanjševati izpuste toplogrednih plinov, bi se lahko glede na izračune hitrost podnebnih sprememb na globini od 200 do 1000 metrov do druge polovice stoletja povečala s trenutnih šest kilometrov na desetletje na 50 kilometrov. Na globinah od 1000 do 4000 metrov pa bi se hitrost potrojila. Na površju se bo medtem predvidoma prepolovila, so ugotovili v študiji, objavljeni v reviji Nature Climate Change.

Anthony Richardson, profesor na univerzi v avstralskem Queenslandu, pa je opozoril, da bo "ne glede na to, kaj storimo zdaj, morsko življenje v globinah oceanov do konca stoletja vse bolj ogroženo". Dodal je, da jih močno skrbi, da je hitrost podnebnih sprememb različna na različnih globinah, kar bi lahko povzročilo težave za vrste, ki so odvisne od organizmov v različnih ravneh. Tuni na primer živijo na območju med 200 in 1000 metri globine, a so odvisni od planktona blizu površja.

Če bi zdaj začeli močno zmanjševati izpuste toplogrednih plinov, bi se lahko glede na izračune hitrost podnebnih sprememb na globini od 200 do 1000 metrov do druge polovice stoletja povečala s trenutnih šest kilometrov na desetletje na 50 kilometrov

Vodja študije z univerze v Queenslandu Isaac Brito-Morales je opozoril, da je skrb zbujajoče, da je hitrost različna na različnih globinah, pri čemer pa se vrste premikajo še v različnih smereh. To predstavlja velik izziv pri določanju zaščitenih območij.