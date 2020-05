Prepoved poročanja o sojenju kardinalu

Pell je bil decembra leta 2018 spoznan za krivega spolnih zlorab dveh dečkov, marca 2019 pa je bil obsojen na šestletno zaporno kazen. Zaradi prepovedi poročanja se bo zdaj proti več avstralskim novinarjem in medijem začel sodni proces.

Kardinal George Pell

© Kerry Myers/Flickr

Zaradi domnevne kršitve prepovedi poročanja o sojenju kardinalu Georgeu Pellu v zvezi s spolnimi zlorabami dečkov, se bo proti več avstralskim novinarjem in medijem začel sodni proces. Sodnik vrhovnega sodišča v zvezni državi Victoria John Dixon pravi, da se bo proces začel 9. novembra, lahko pa tudi že prej. V primeru obsodbe, novinarjem grozi do pet let zapora, medijskim hišam pa globa do 500.000 avstralskih dolarjev (več kot 300.000 evrov).

Kardinal Pell je bil decembra leta 2018 spoznan za krivega spolnih zlorab dveh 13-letnih dečkov, marca 2019 pa je bil obsojen na šestletno zaporno kazen. Kardinal je vse obtožbe zanikal in se na razsodbo pritožil, avstralsko vrhovno sodišče pa ga je aprila letos oprostilo vseh obtožb.

Več avstralskih medijev se ni držalo tega pravila in so poročali o tem, da so za krivega spoznali in kasneje obsodili uglednega Avstralca, niso pa omenili njegovega imena.

Ko je sodišče Pella spoznalo za krivega, je medijem prepovedalo poročati o zadevi, da bi preprečili vpliv odločitve v zvezi z drugo obtožnico proti kardinalu. To je sodišče kasneje zavrglo, bilo pa je celo prepovedano poročati, da je poročanje o tem prepovedano.

Odvetnik Matt Collins, ki zastopa 30 obtoženih, je v zaslišanju pred sodnikom Dixonom preko aplikacije Zoom dejal, da bo verjetno več ločenih postopkov, saj gre za 13 različnih primerov, zato ne bi bilo pravično, če bi proti njim potekal enoten proces. Collins zastopa 19 novinarjev in 11 medijskih hiš.

