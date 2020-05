Po 10 letih nova raziskava o mladih v Sloveniji

Urad za mladino je z mariborsko Filozofsko fakulteto podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020, ki zajema mlade v Sloveniji od 15. do 29. leta

Tin Kampl, direktor urada za mladino

© gov.si

Urad za mladino je z mariborsko Filozofsko fakulteto podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020, ki zajema mlade v Sloveniji od 15. do 29. leta. Kot so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport jo bo ta izvedla v skupaj z ljubljansko Fakulteto za družbene vede, zaključena pa bo predvidoma februarja leta 2021. Osnovni namen raziskave je izdelava profila mladih v Sloveniji po tematskih sklopih, med drugim pa bo namenjena področjem demografije, omrežjem socialnih opor in medgeneracijskega sodelovanja ter izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zaposlovanja in podjetništva.

Raziskava bo obravnavala tudi področja bivanjskih in stanovanjskih razmer, bivanjskega okolja, zdravja in dobrega počutja, socialnega kapitala in socialne vključenosti, trajnostnega načina družbenega delovanja, zajela pa bo še stališča glede migracij, begunstva, radikalizacije mladih, družine, spolnih identitet, etničnih in drugih manjšin ter sovražnega govora.

Po besedah direktorja urada za mladino Tina Kampla bodo po desetih letih ponovno dobili poglobljeno raziskavo o mladini, ki je izjemnega pomena za razumevanje današnje mladine, njihovega specifičnega položaja in soočanja z njihovimi težavami.

Metodologijo bosta sestavljala kvantitativni in kvalitativni metodološki del. Kvantitativni del bo predstavljal anketni vprašalnik na reprezentativnem vzorcu mladih v Sloveniji, kvalitativni pa 20 biografskih intervjujev s karakterističnimi predstavniki mladih, ki niso zajeti v vzorcu.

Gre za nadaljevanje raziskave na področju mladine, s katero so se ukvarjali že pred desetimi in dvajsetimi leti. Obe raziskavi bosta omogočili znanstveni vpogled v spremembe slovenske mladine v daljšem časovnem obdobju.

Po besedah direktorja Urada za mladino Tina Kampla bodo po desetih letih ponovno dobili poglobljeno raziskavo o mladini, ki je izjemnega pomena za razumevanje današnje mladine, njihovega specifičnega položaja in soočanja z njihovimi težavami.

"Analiza bo predstavljala tudi osnovo za odločevalce pri sprejemanju prepotrebnih in nujnih ukrepov, ki bodo mladim izboljšali njihov položaj na vseh področjih življenja."