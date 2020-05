To so vaše varde, SMC, DeSUS in NSi.

Vardisti hodijo okoli. Grozijo policistom. Izvajajo »aretacije«. Organizirajo pohode ob meji.

Predstavniki varde pred ljubljansko gostilno Žolna

© Borut Krajnc

Kako se je lahko zgodilo, da je na slovensko italijanski meji prišlo do incidenta, v katerem je očitno pripadnik paravojaške formacije »aretiral« sprehajalca? Kdo je kriv za ta dogodek? Dogodek je šele začel odmevati po Evropi. V naslednjih tednih nas čakajo zelo zaskrbljena poročila medijev po vseh državah, ne le znotraj Evropske unije. Razen redkih iskalcev adrenalina, sleherniki ne hodijo v države, kjer neznanci z orožjem strašijo po gozdovih. Ne turisti ne investitorji. To so čudne države, ki se jim velja izogibati, če pa že moraš tja, pa pač ostaneš na avtocesti in čim prej prečkaš naslednjo mejo.

Treba je biti jasen: seveda so najbolj krivi tisti, ki so tiho odobravali in se dobrikali raznim vardam, ustanavljali svoje formacije uniformirancev in spodbujali razrast protimigrantskega razpoloženja, da bi s tem strašenjem dvigovali svojo priljubljenost. Seveda je to SDS. Vendar pa je odgovornost za to sramoto, ki bo še bolj osamila Slovenijo, na celotni vladajoči koaliciji, ki je to politiko, ki že ves čas vključuje podpiranje paravojaških formacij in širjenje nestrpnosti, pripeljala na oblast v Sloveniji. Očitno se politiki vladajoče koalicije sploh ne zavedajo, kakšno škodo povzročajo državi, njenemu ugledu in njenemu gospodarstvu. Res mislijo, da bodo tuji turisti hodili v državo, kjer hodijo okoli neki čudni tipi v maskirnih oblekah in grozijo ljudem z orožjem? In resno mislijo, da bodo v to državo prihajali investitorji?

Čestitke gredo Zdravku Počivalšku, Aleksandri Pivec in Mateju Toninu. Še zlasti slednjemu, politiku pahorjanskega dobrikanja na vse strani, ki bo zdaj dajal razne zgrožene izjave. Te izjave niso vredne niti toliko kot kupček luščin bučnih semen.

Čestitke gredo Zdravku Počivalšku, Aleksandri Pivec in Mateju Toninu. Še zlasti slednjemu, politiku pahorjanskega dobrikanja na vse strani, ki bo zdaj dajal razne zgrožene izjave. Te izjave niso vredne niti toliko kot kupček luščin bučnih semen. Velja se spomniti njegovega nastopa ob zaslišanju pred imenovanjem za ministra za obrambo. Takole so takrat poročali mediji: »Tonin je v uvodnem govoru omenil tudi vključevanje določenih posameznikov v varovanje meje. Izjavil je, da ker se po njegovem nakazuje možnost nove migrantske krize in policija po njegovi oceni sama ne zmore varovati južne meje, kot hitro začasno rešitev vidi tudi v vključitvi pripadnikov t. i. vard. Kasneje je med zaslišanjem zatrdil, da nasprotuje vključevanju t. i. štajerske varde v Slovensko vojsko, a dodal, da so v Sloveniji številne generacije, ki so služile vojaški rok ali so bile vojaško usposobljene. "Ne vem, kaj bi bilo spornega, če bi dali vabilo, da bi ti posamezniki proti plačilu patruljirali na meji ali opravljali lažja dela," je povedal. Je pa zatrdil, da bi tudi ti posamezniki morali predhodno opraviti varnostno preverjanje in usposabljanje.« Že takrat smo opozorili, da gre za nesprejemljivo dobrikanje.

Posledice so tukaj. Vardisti hodijo okoli. Grozijo policistom. Izvajajo »aretacije«. Organizirajo pohode ob meji. Bravo.

To so vaše varde, SMC, DeSUS in NSi. To je cena lahkotnosti vaših političnih odločitev.