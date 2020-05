Spolne delavke pozivajo k odpravi omejitev za spolno delo

Ker se epidemija novega koronavirusa umirja, želi vrnitev v prejšnje stanje tudi spolna industrija

© Uwekern / Pixabay

Združenje nemških spolnih delavk je v ponedeljek, 25. maja pozvalo k opustitvi omejitev pri spolnih uslugah, ki so jih v Nemčiji uvedli zaradi epidemije novega koronavirusa. Zdaj ni več upravičeno, da so bordeli še naprej zaprti in da je spolno delo še naprej prepovedana, je združenje zapisalo v odprtem pismu 16 nemškim poslancem, ki so pozvali k splošni prepovedi plačevanja za spolne odnose.

Ker se epidemija novega koronavirusa v državi umirja, bi morali tudi spolni industriji "znova omogočiti, da začne služiti in strankam ponujati dobre storitve, ki so lahko "življenjskega" pomena za stranke, so zapisali.

Predstavili so tudi podroben načrt higienskih ukrepov. Združenje je ob tem zapisalo, da sta higiena in zdravje v interesu spolnih delavk, "saj je to njihov kapital".