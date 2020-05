Desetletni otroci v kazenskopravnem sistemu

AI opozarja, da imajo otroci, ki so bili aretirani pred 14. letom starosti, trikrat večjo možnost, da bodo kot odrasli storili kaznivo dejanje, kot otroci, aretirani po 14. letu.

© pxfuel.com

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) opozarja, da gre skozi avstralski kazenskopravni sistem na tisoče otrok. Med njimi so najmlajši stari komaj deset let, zato pozivajo avstralske oblasti, naj zvišajo starost za kazensko odgovornost. AI v poročilu navaja, da je šlo od julija 2018 do junija 2019 skozi kazenskopravni sistem 8350 otrok, starih od 10 do 13 let. Med priprtimi otroki jih je bila skoraj četrtina mlajših od 14 let.

Med otroki v zaporih, mlajšimi od 14 let, je 64 odstotkov otrok avstralskih domorodcev, Čeprav predstavljajo le šest odstotkov prebivalstva v starosti od 10 do 17 let, imajo 22-krat večjo možnost, da bodo končali v zaporu kot preostali otroci, piše v poročilu.

Med najbolj pogostimi kaznivimi dejanji, ki jih zagrešijo otroci, so kraje, vlomi in kazniva dejanja, povezana s premoženjem. V Avstraliji je trenutno starost za kazensko odgovornost deset let.

AI zato skupaj z avstralsko odvetniško zbornico, zdravniškim združenjem in komisijo za človekove pravice pozivajo pristojne, naj zvišajo starost za kazensko odgovornost na 14 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.