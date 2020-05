Prva otroška knjiga po Harryju Potterju bo politična pravljica

Zgodba knjige je postavljena v izmišljeno deželo, ki ni povezana z nobenim od prejšnjih del J. K. Rowling. Gre za politično pravljico za nekoliko mlajše otroke.

J. K. Rowling

© Wikimedia Commons

Britanska pisateljica J. K. Rowling je na spletu objavila otroško knjigo The Ickabog, ki je njena prva otroška knjiga po knjigah o Harryju Potterju. Od torka 26. maja jo objavlja po poglavjih, na voljo pa je brezplačno. Zgodba knjige je postavljena v izmišljeno deželo, ki ni povezana z nobenim od prejšnjih del avtorice. Izšla bo v 34 poglavjih, vsak dan bo dodano eno. Novembra bo nato izšla še v obliki knjige, elektronske knjige in zvočnice, pri čemer bo avtorica tantieme namenila za projekte za pomoč skupinam, ki jih je prizadela pandemija.

Pisateljica je The Ickabog opisala kot "zgodbo o poštenosti in zlorabi oblasti". Napisala jo je že pred dobrim desetletjem, zato, kot poudarja, ni mišljena, da se bere kot odziv na aktualno dogajanje v svetu. "Teme so brezčasne in se lahko nanašajo na katerokoli obdobje in katerokoli državo," je poudarila.

J.K. Rowling je že leta 2009 omenjala to delo in ga opisala kot "politično pravljico ... za nekoliko mlajše otroke". Ta teden pa je povedala, da je The Ickabog napisala medtem, ko je pisala knjige o Harryju Potterju. Prvotno je The Ickabog nameravala izdati po zadnji knjigi iz serije o Harryju Potterju, a se je namesto tega lotila pisanja romanov za odrasle, kot sta Nadomestne volitve in Klic kukavice, ki ga je objavila pod psevdonimom Robert Galbraith.

J.K. Rowling je že leta 2009 omenjala to delo in ga opisala kot "politično pravljico ... za nekoliko mlajše otroke". The Ickabog je napisala medtem, ko je pisala knjige o Harryju Potterju.

Pojasnila je, da se je tedaj odločila, da se za nekaj časa odmakne od knjig za otroke, zato je osnutek knjige The Ickabog pospravila na podstrešje. Sčasoma pa je o The Ickabog začela razmišljati kot o zgodbi, ki je pripadala njenima mlajšima otrokoma, ki jima jo je prebirala zvečer.

Pisateljica mlade bralce tudi prosi, naj ji pošljejo svoje ilustracije, najboljše pa bodo vključene v tiskano izdajo knjige, poroča The Guardian.