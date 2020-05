Tarča odpovedana zaradi Janše

Namesto preiskovalne novinarske oddaje bo TV Slovenija nocoj predvajala enourni pogovor z Janezom Janšo

Erika Žnidaršič, Ivan Gale, Janez Janša. Nocoj boste v terminu Tarče lahko od naštetih gledali le predsednika vlade.

Nobena skrivnost ni, da je oddaja Tarča na nacionalni televiziji trn v peti aktualne vlade. Prav njena ekipa je namreč z objavo izpovedi in dokumentov žvižgača Ivana Galeta razkrila ključne podrobnosti o politično vodenih in preplačanih nakupih zaščitne in medicinske opreme v času epidemije covid-19. Vse od tedaj je oddaja dejansko tarča skrajnih desničarjev, ki so po njenih razkritjih organizirali peticijo, v kateri pozivajo k bojkotiranju plačila prispevka za RTV, Janševa vlada pa že snuje spremembo načina financiranja, ki bi bržkone pomenila konec nacionalne televizije, kot jo poznamo. Pritiski na nacionalko pa so ta teden dosegli novo stopnjo s simbolno gesto, ki najavlja Janšev obračun s kritičnimi novinarji in novinarkami na TV Slovenija.

Oddaja Tarča je namreč za ta teden odpovedana, namesto nje pa bo nacionalna televizija po vzoru SDS propagandne televizije Nova 24 predvajala enourni pogovor s predsednikom vlade, ki ga (seveda) ne bo vodila Erika Žnidaršič. Pri tem je treba poudariti, da je ekipa Tarče Janši že pred časom ponudila priložnost, da pride v oddajo kot edini gost in odgovori na vsa vprašanja, ki so jih odprla njihova razkritja. "Televizija Slovenija je (prek Ukoma) predsednika vlade povabila v oddajo Tarča, ki je bila na sporedu v četrtek, 14. 5. 2020. Trenutno smo v dogovorih o enournem pogovoru s predsednikom vlade, ki ga nameravamo objaviti 22. junija," so prejšnji teden za časnik Večer sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri RTV Slovenija.

"Danes bo na sporedu pogovor s predsednikom vlade na TV SLO 1. Ob 20.00 uri, v terminu Tarče. Na Vladi RS pa trenutno preučujejo 83. člen Zakona o javnih uslužbencih, kako bi lahko razrešili ga. Eriko Žnidaršič."



Ivan Gale

Očitno na koncu premier ni zbral zadosti poguma za soočenje z Žnidaršičevo, zato si je pri odgovorni urednici informativnega programa na TV Slovenija Manici Janežič Ambrožič izboril termin za izpoved pod pogoji, ki mu bolj ustrezajo. Obenem pa je preprečil novo kritično Tarčo, na katero od za njegovo vlado občutljivih tem; kljub nameram nacionalke namreč Janševa resnica predvidoma ne bo predvajana 22. junija, temveč že nocoj– namesto oddaje, v katero ni hotel priti.

Današnji zapis Ivana Galeta na Facebooku

Da je vse skupaj res sumljivo, priča tudi današnji zapis prvega žvižgača v državi Ivana Galeta, ki je na Facebooku objavil sledeče: "Danes bo na sporedu pogovor s predsednikom vlade na TV SLO 1. Ob 20.00 uri, v terminu Tarče. Na Vladi RS pa trenutno preučujejo 83. člen Zakona o javnih uslužbencih, kako bi lahko razrešili ga. Eriko Žnidaršič."