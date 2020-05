Izpoved kaviar socialistke

Če bom le mogla, bom šla ta petek ponovno na manifestacije, to pot predvsem zaradi seznamov odpisanih za bolnišnično zdravljenje ob obolelosti za boleznijo covid-19

Aškerčeva in Prešernova cesta v Ljubljani, 22. maj 2020

© Miro Majcen

Sem oseba, ki so ji podelili naziv »kaviar socialist«, kar me malo moti, ker ne maram kaviarja, veliko raje imam – vem, da to ni prefinjeno, ampak bog mi pomagaj – slovensko zaseko. Sodim med samooklicano pehotno vardo, kar me v nekem smislu navdaja s ponosom, ker sem zaznala v odnosu oblasti do naše tradicionalne varde tudi pridih spoštovanja, morda celo strahu. No, kakorkoli, te nazive sem pridobila, ko sem nekega petka, ko me je hrbet malo manj bolel kot navadno, odšla pred parlament in se pridružila protestnikom. Socialno dogajanje doživljamo vsak po svoje. Rada bi povedala, kako sem sama doživela proteste.