Bo kdo ustavil Andreja Vizjaka?

Minister Vizjak, soodgovoren za preplačani TEŠ 6, s spreminjanjem okoljske zakonodaje pripravlja zakonske podlage, namenjene milijonskim poslom za kroge SDS

V torek je policija aretirala štiri mirne protestnike, ki so v protest proti spreminjanjem standardov varovanja narave molče sedeli pred okoljskim ministrstvom, in jim zaradi domnevnega oviranja vstopa v zgradbo dodelila globe, trem 583,83 evra in enemu 383,83 evra.

© Balkan River Defence

Janševa vlada odpravlja praktično vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji velikih objektov, Janšev okoljski minister Andrej Vizjak pa omejuje naravovarstvene in okoljevarstvene organizacije, ki so samo v zadnjih petih letih z uporabo pravnih sredstev preprečile več kot 120 nezakonitih velikih posegov v naravo in okolje, ter jih v javnosti prikazuje kot družbeno neodgovorne, podkupljive gostilniške škodljivce. Medtem pa se v ozadju dogaja delitev skoraj dveh milijard evrov poslov.