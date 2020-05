Bog pomagaj!

Cerkvene institucije vrata zaprle prepozno in odprle prekmalu

Maše so bile v cerkvah dovoljene konec aprila, četudi so bili nekateri verski objekti med epidemijo odprti (na fotografiji: »pokoronska« maša v frančiškanski cerkvi)

© Borut Krajnc

Verni ljudje naj bi živeli po božjih zapovedih in napotilih cerkve, njenih pravilih. Cerkev živi po pravilih svojih vodij, verski voditelji pa si pravila (pre)pogosto pišejo sami. Odličen primer tega je samovoljna izdaja odloka o odprtju katoliških cerkva, za katero se je odločila Slovenska škofovska konferenca dan pred vladnim odlokom, ki je to odprtje kasneje potrdil in legaliziral. Vlada se ni želela zameriti katoliški cerkvi.