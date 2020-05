»Okoljevarstvenik« po meri SDS

Našli smo zasebni ekološki zavod, ki je verjetno najbližje naravovarstvenim idealom največje vladne stranke

Spletna stran »ekološkega zavoda DEZ« z račkami in promocijskimi članki o HESS. (Zaslonski posnetek z dne 26.5.2020)

© DEZ

Vladna koalicija SDS plus lakajske SMC, NSi in DeSUS je v zadnjih tednih z uzakonitvijo več blokad za naravovarstvene in okoljevarstvene organizacije v upravnih in sodnih postopkih kritično znižala standarde varovanja okolja, gradnje objektov in urejanja prostora. Vzporedno je v javnosti spodbudila prikaz naravo- in okoljevarstvenikov kot družbeno škodljivih, gostilniških druščin, ki izkoriščajo sistem, iz katerega se finančno oplajajo, in ki jim v resnici ne gre za naravo in okolje, ampak pod krinko javnega interesa varstva narave nagajajo družbeno koristnim gospodarstvenikom, tipa Magna. Kakšen gradbeni »teksas« se posledično napoveduje, je mogoče slutiti iz podatka, da je bilo samo v zadnjih 5 letih zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor. In kdo bo take nezakonite projekte ustavljal v bodoče? Zagotovo jih ne bo ustavljal DEZ.

Kratico DEZ zagotovo zelo dobro pozna aktualni minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki kot okoljski minister deluje predvsem kot promotor gradbeništva. DEZ je krajše za Dolenjski ekološki zavod, ki je zavod v zasebni lasti s sedežem v Novem mestu. Ustanovil ga je Jože Povšič, nekdanji predsednik Občinskega odbora SDS Trebnje, ki je bil jeseni 2015 tudi (neuspešen) kandidat SDS za župana Trebnjega.

In po čem izstopa DEZ? Da ta, po nazivu »ekološki« zavod, dobiva donacije energetske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). To je družba, spomnimo, v kateri je Vizjak služboval zadnjih pet let, do prevzema ministrske funkcije in bil zadolžen za projekt Hidroelektrarne Mokrice. Zadnjo donacijo (v višini 1.500 evrov) je DEZ prejel marca letos, septembra lani pa denimo eno v višini 1000 evrov.

Povšič na vprašanja, kako to, da njegov »ekološki zavod« dobiva donacije energetske družbe (donacije pač praviloma gredo bolnišnicam, šolam, pa gasilskim, kulturnim in drugim zlati lokalnim društvom), ni odgovoril povsem jasno. Povedal je, da njegov zavod dela »vrsto stvari za okolje«, »in to tudi sam v škornjih«, pa da je sam »neke vrste predavatelj« za ljudi, ker predava o pomembnosti obnovljivih virov energije, med katerimi so tudi hidroelektrarne, ki da morajo nadomestiti nafto in bencin. In da o vsem tem »glede hidroelektrarn, obnovljivih virih in tudi o drugih temah, recimo zatiranju ambrozije« govori tudi na Radiu Sraka, kjer ima oddajo. Na vprašanje, ali ga kot nekoga, ki mu gre za okolje, ne motijo omejitve naravovarstvenikov in okoljevarstvenikov, ki se uzakonjajo pod aktualno vlado, odgovarja, da ne in da ne gre »za omejevanje, ampak za ureditev stvari«. DEZ po besedah Povšiča statusa delovanja v javnem interesu, ki omogoča vključevanje v upravne postopke, in tudi nima ambicije, da bi ga imel: »To je eno samo pisnaje poročil, ki jih pol nihče ne bere. Brez veze.« Povšič ima pač drugo poslanstvo – je, če strnemo, neke vrste lobist za HESS v lokalnem okolju ter promotor njihovih hidroelektrarn (ker so hidroelektrarne ogromni posegi v prostor jih je pač zoprneje graditi ob nenaklonjenosti lokalnega prebivalstva).

Spletna stran »ekološkega zavoda DEZ« z račkami in promocijskimi članki o HESS. (Zaslonski posnetek z dne 26.5.2020)

© DEZ

In za to ga Vizjakova HESS nagrajuje kar prek donacij; normalno plačilo za storitve bi bilo vsaj eni od strani manj ugodno. »Pa saj to ni nek denar, toliko, da imam v zavodu za bencin,da se kam odpeljemo,« je dodal Povšič, ki – če se pošalimo - v boju za obnovljive vire ter proti nafti in bencinu očitno še ni prešel na ekološko sprejemljivejša vozna sredstva. Eden od »argumentov« za hidroelektrane, s katerimi energetika zavaja v okoljih, kjer želi graditi, je ta, da so hidroelektrarne nujne za protipoplavno zaščito, kar ni res in je zanikano tudi denimo v okoljskem poročilu za NEPN (Nacionalni energetski in podnebni načrt). Protipoplavno zaščito se da urediti brez hidroelektrarn. Zgovorna je tudi spletna stran DEZ www.dez.si, kjer so osrednje novice hvalospevi projektom HESS, najti je denimo tudi stavek: »Če bi vse druge organizacije in posamezniki v Sloveniji upoštevali ekološki in okoljski vidik izgradnje in eksploatacije energetskih in drugih objektov, kot to delajo v HESS-u, bi bilo skoraj prelepo za našo državo in in nas kot prebivalce Slovenije! Zato vodstvu HESS-a iskreno čestitamo!« (stanje 26.5.2020)

Take »ekološke« organizacije ministra Vizjaka in SDS ter posledično niti SMC, NSi in DeSUS zagotovo ne motijo – nasprotno, finančno se jih podpira z denarjem državnih družb. Gre pa za problematično prakso; koliko denarja se na podobne načine kanalizira za plačila raznih uslug in storitev iz državnih podjetij, je težko oceniti. Državna energetska podjetja (zgolj skupini HSE in GEN letno obrneta skoraj 4 milijardi evrov denarja) so izjemno aktivne donatorke in plačnice svetovalnih in podobnih pogodb. Da politika te družbe uporablja za svoja omrežja pove podatek, ki ga je razkril portal Necenzurirano.si: HSE je dva meseca po nastopu Janševe vlade (15.5.2020) donirala 5000 evrov medijski madžarsko-SDS družbi Nova obzorja.