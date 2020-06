Nasilje nad protestniki: k solidarnosti s temnopolto skupnostjo pozvali tudi Dončić, Dragić in Kopitar

Do nedelje zvečer je zaradi protestov najmanj 40 mest uvedlo policijsko uro.

Proti mirnim protestnikom pred Belo hišo so policisti uporabili solzivec.

Splet so preplavili videoposnetki policijskega nasilja nad temnopoltimi protestniki in njihovimi podporniki.

Tudi Iran poziva ZDA, naj ustavijo nasilje nad lastnim narodom.

Oglasili so se številni znani športniki; tudi v ZDA živeči Slovenci Dončić, Dragić in Kopitar so podprli ameriško temnopolto skupnost.

V nedeljo, 31. maja so v Washingtonu in nekaterih drugih ameriških mestih uvedli policijsko uro zaradi protestov, ki so izbruhnili po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu pred tednom dni. Zvečer so policisti proti sicer mirnim protestnikom pred Belo hišo uporabili tudi solzivec.

Ob Washingtonu so policijsko uro razglasili še v Miamiju, Los Angelesu, Atlanti, Chicagu, Philadelphii, Clevelandu, Dallasu, Richmondu in drugih mestih. Mobilizirali so najmanj 5000 pripadnikov nacionalne garde, številni policisti pa so v nedeljo tajni službi pomagali pri okrepitvi varovanja oblegane Bele hiše. Protesti sicer potekajo že tri dni, v nedeljo zvečer pa so policisti proti sicer mirnim protestnikom pred Belo hišo uporabili tudi solzivec.

Predsednika Donalda Trumpa so v petek zvečer oziroma v soboto zgodaj zjutraj za nekaj časa preselili v posebej zavarovan podzemni bunker Bele hiše, kar je bil največji varnostni ukrep v od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001.

Njegov demokratski protikandidat Joe Biden je medtem obiskal sobotne proteste v Wilmingtonu, kjer se je sestal s temnopoltimi prebivalci soseske in jim dejal, da je nasprotovanje policijski surovosti pravilno in potrebno, vendar se ne sme spremeniti v nasilje.

V nedeljo so policisti v Austinu streljali z gumijastimi naboji na protestnike. Pri tem so zadeli nosečnico v trebuh, vendar takoj ukrepali in jo spravili do reševalcev.

V Minneapolisu so aretirali voznika tovornjaka, ki je najprej žalil mirne protestnike in skušal zapeljati vanje. Nato so ga ti napadli in začeli pretepati. Rešila ga je policija, ki ga je poslala v zapor.

Tudi v New Yorku so v soboto in nedeljo goreli policijski avtomobili, a župan Bill de Blasio še ni uvedel policijske ure. Na protestu v Greenwich Villagu so aretirali njegovo hčerko Chiaro, vendar so jo hitro tudi izpustili.

V New Yorku in Los Angelesu je policijski avtomobil zapeljal v protestnike, ki so ga obmetavali s predmeti. Gre za nedopusten incident, ki ne bi smel biti del prakse policijskih ukrepov, na kar so opozorili številni komentatorji, nekateri tudi iz policijskih vrst.

Iran poziva ZDA, naj ustavijo nasilje nad lastnim narodom

Tudi iransko zunanje ministrstvo je danes pozvalo ZDA, naj ustavijo nasilje nad lastnim narodom. "Ameriškemu narodu sporočamo: Svet je slišal vaš protest zaradi zatiranja. Svet vam stoji ob strani," je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Abas Musavi.

"In ameriškim uradnikom in policiji: Ustavite nasilje nad svojimi ljudmi in jim pustite dihati," je dodal po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Tudi Dončić, Dragić in Kopitar v podporo temnopolti skupnosti v ZDA

Podporo skupnosti Afroameričanov v ZDA, ki je svoj bes zaradi smrti Georgea Floyda izlila po ulicah največjih ameriških mest, so preko družbenih omrežji izrekli tudi trije največji slovenski zvezdniki na drugi strani velike luže. "Ne smemo ostati tiho," je med drugim zapisal hokejist Anže Kopitar.

Zaskrbljenost nad nasiljem v ZDA sta izrazila tudi Luka Dončić in Goran Dragić. Slednji je na twitterju delil objavo soigralca Udonisa Haslema, ki je nagovoril ljudi sredi Miamija.

"Kot temnopolt človek, ki vzgaja temnopolte otroke v Ameriki, me je hudičevo strah," je dejal Haslem. Dragić je njegove besede pospremil s simboli molitve ter pripisal: "To je naš vodja."

"Ne smemo ostati tiho."



Anže Kopitar

Tudi Luka Dončić je delil objave, tako Anžeta Kopitarja kot svojega kluba Dallas Mavericks, ter zraven dodal emotikone molitve.

"Zgodovina gre skozi obdobja. Obdobja ponovne vzpostavitve (pravic), obnove (skupnosti) in okrepitve (za ljudi). Potrebujemo skupni trud in skupaj se bomo okrepili," so zapisali pri Dallas Mavericks.

Kopita, hokejski as iz Hrušice na Gorenjskem, je delil sledeči zapis: "Vem, da ne bom nikoli razumel, kako je biti temnopolt v ZDA. Vem pa, da je čas, da postanemo boljši in da delujemo bolje. Naša odgovornost je podpirati pravico in enakost in obsoditi rasizem ter predsodke vseh oblik. Ne smemo ostati tiho. Moramo delati v smeri boljše prihodnosti."

Podporo protestnikom so izrazili še mnogi drugi športniki. Legendarni košarkar Michael Jordan, eden od redkih temnopoltih lastnikov športnih moštev v ZDA, je, recimo, napisal: "Globoko sem užaloščen, resnično prizadet in zelo jezen. Sem na strani tistih, ki se borijo proti naraščajoči nestrpnosti do ljudi drugih barv. Tega imamo dovolj."