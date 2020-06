Ugledni italijanski zdravnik trdi, da novi koronavirus ne obstaja več

Vodja milanske bolnišnice San Raffaele Alberto Zangrillo je dejal, da brisi, opravljeni v zadnjih desetih dneh, vsebujejo zanemarljivo majhno količino virusa

Italijo so močno razburile trditve uglednega zdravnika za televizijo RAI, da v državi virus klinično ne obstaja več. Vodja milanske bolnišnice San Raffaele Alberto Zangrillo. je pojasnil, da brisi, opravljeni v zadnjih desetih dneh, vsebujejo zanemarljivo majhno količino virusa, zato mora nekdo prevzeti odgovornost za teroriziranje države. Vlada poziva k previdnosti in poudarja, da je Italija trenutno v eni najnevarnejših faz pandemije novega koronavirusa, ki je zahteval že 33.500 življenj.

Številni strokovnjaki so zgroženi nad temi izjavami. "Medtem ko čakamo znanstvene dokaze, da je virus izginil, prosim vse, ki so v to prepričani, naj ne ustvarjajo zmede med Italijani," je v izjavi za javnost poudarila predstavnica ministrstva za zdravje Sandra Zampa.

V državi, ki je med najhuje prizadetimi zaradi pandemije v Evropi, so 1. junija začeli s testiranjem na protitelesa za novi koronavirus, ki bo zajelo 150.000 ljudi.

Vodja nacionalnega sveta za zdravje Franco Locatelli je dejal, da so ga Zangrillove izjave zmedle. "Dovolj je, da pogledamo podatke o novih okužbah, da vidimo, da novi koronavirus v Italiji še vedno kroži," je dejal. V nedeljo so potrdili 355 okužb z novim koronavirusom, večino v Lombardiji.

V Italiji je od sredine marca veljala stroga karantena, ukrepe so začeli sproščati 4. maja, ko so ponovno začeli obratovati gradbeni sektor, večji del proizvodne industrije ter trgovine na debelo. Odprli so se parki in druge zelene površine, ljudje so se lahko spet začeli gibati znotraj svoje dežele. Postopoma so bile mogoče tudi druge dejavnosti. Meje med italijanskimi deželami se odpirajo v sredo, 3. junija. Od takrat bo vstop v državo brez karantene mogoč tudi za državljane drugih držav članic EU.