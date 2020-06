Trgovinska zbornica vlado poziva, naj prekliče zaprtje trgovin ob nedeljah

Trgovinska zbornica Slovenije poziva vlado k preklicu odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki ohranja zaprte trgovine ob nedeljah in praznikih

© wallpaperflare.com

Prvega junija se je sprostilo več ukrepov, ki so veljali v času epidemije, zato Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) poziva vlado k preklicu odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki ohranja zaprte trgovine ob nedeljah in praznikih. Pri TZS namreč trdijo, da trenutno za omejitev ne obstajajo nobeni utemeljeni razlogi. Ob tem dodajajo, da je v trenutnih razmerah zaradi zastoja, ki je zaradi epidemije v gospodarstvu nastal v zadnjih tednih, posebej pomembno ustrezno ukrepanje, da si gospodarstvo čim prej opomore.

Vlado so pozvali k pojasnilu razlogov, zaradi katerih prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah še naprej ostajajo zaprte. Pozvali so tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) k pojasnitvi zdravstvenih zadržkov, zaradi katerih ocenjujejo, da prodajalne, razen izjem, en dan v tednu ne smejo obratovati. Odlok sicer ohranja tudi minimalni obratovalni čas prodajaln.

Zbornica je NIJZ tudi opozorila, da zaradi zaprtja prodajaln ob nedeljah nastajajo večje vrste pred prodajalnami, saj se trgovci držijo priporočil NIJZ glede števila kupcev v prodajalnah. Izpostavili pa so še, da med 13. marcem in 28. majem, ko je v Sloveniji veljala razglasitev epidemije, okužb v trgovini ni bilo.

Vse napore je zato treba usmeriti v doseganje gospodarske rasti, saj projekcije za Slovenijo in druge trge, na katere je močno vezana Slovenija, kažejo, da bo gospodarska rast močno upadla. Potrošnja je zdaj za gospodarsko rast ključna, pomembno vlogo pri njenem oživljanju pa ima trgovinska panoga.

Država je 31. maja preklicala epidemijo. "Toliko bolj odločitev vlade čudi zato, ker se s 1. junijem, neomejeno odpirajo storitve na področju turističnih dejavnosti, omejitev pa ni niti za druge storitvene dejavnosti, ki so zaradi neposrednega fizičnega stika veliko bolj kot trgovina, izpostavljene tveganju okužbe," so poudarili.

Na zbornici so tudi zaskrbljeni nad zadnjimi podatki Zavoda za zaposlovanje, kjer se je v marcu in aprilu prijavilo več kot 3000 oseb, ki so prišle iz trgovinske dejavnosti.