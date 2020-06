»Rasizem do etničnih manjšin v ZDA je kronična bolezen ameriške družbe«

Po mnenju kitajskih oblasti so protesti v ZDA še dodatno podčrtali problem rasizma in policijskega nasilja

© Lorie Shaull / Flickr

Po mnenju kitajskih oblasti so protesti v ZDA, ki so izbruhnili po smrti temnopoltega državljana med aretacijo v Minneapolisu, še dodatno podčrtali problem rasizma in policijskega nasilja. Po oceni Pekinga so izpostavili tudi dvojna merila Washingtona, ko gre za proteste doma in po svetu. "Rasizem do etničnih manjšin v ZDA je kronična bolezen ameriške družbe. Trenutne razmere še enkrat več odražajo resnost problema rasizma in policijskega nasilja v ZDA," je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

Proteste, ki jih je sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu, so kitajski diplomati in mediji izkoristili, da so Washingtonu očitali hinavščino in primerjali dogajanje v ZDA s protesti v Hongkongu. Oblasti so razjezile kritike iz zahodnih držav, zlasti iz ZDA, na račun njihovega ravnanja ob protestih, ki so lani pretresali Hongkong.

"Zakaj ZDA poveličujejo t. i. hongkonško neodvisnost in nasilne elemente kot junake in aktiviste, medtem ko ljudi, ki protestirajo proti rasizmu, označujejo za izgrednike?" se je še vprašal Zhao.