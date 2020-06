Umrl je Janez Kocijančič

1941 - 2020

Dr. Janez Kocijančič

© Uroš Abram

Umrl je dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Kocijančič je bil predsednik OKS med letoma 1991 do 2014, od leta 2017 pa tudi predsednik Evropskega olimpijskega komiteja. Star je bil 78 let.

Kocijančič je bil nosilec pomembnih funkcij že v času pred osamosvojitvijo Slovenije. Med drugim je bil tudi predsednik CK Zveze mladine Slovenije in predsednik Zveze mladine Jugoslavije.

Bil je tudi minister v vladi Staneta Kavčiča. Po padcu Kavčičeve vlade leta 1973 je deloval v gospodarstvu, in sicer najprej je vodil podjetje Interexport, od leta 1982 do 1993 pa je bil direktor Adrie Airways.

Od leta 1974 do 1984 je bil predsednik Smučarske zveze Slovenije, od leta 1984 do 1988 pa Smučarske zveze Jugoslavije. V času največjih uspehov slovenskih smučarjev v svetu je tesno sodeloval s Tonetom Vogrincem. Od leta 1981 je bil član predsedstva Mednarodne smučarske organizacije (FIS), od leta 2010 je bil njen podpredsednik.

