Nasprotovanje ukinitvi obveznega RTV-prispevka

Slovenski center PEN opozarja na nevarnost in neopravičenost vse pogostejših napadov na novinarke in novinarje in nasprotuje poskusom ukinitve obveznega RTV-prispevka

Deček s piščaljo kiparja Zdenka Kalina je že desetletja zaščitni znak RTV Slovenija

© Borut Peterlin

Slovenski center PEN opozarja na nevarnost in neopravičenost vse pogostejših napadov na novinarke in novinarje in nasprotuje poskusom ukinitve obveznega RTV-prispevka. Kot so zapisali, bi to "pomenilo ukinitev RTVS kot edinega pluralnega javnega medija na Slovenskem". Premierja Janeza Janšo in ministrstvo za kulturo pozivajo k strpnemu dialogu.

Člani slovenskega centra PEN opažajo vse pogostejše napade tudi na novinarje, ki niso del programov Radiotelevizije Slovenije (RTVS). Opomnili so, da je RTVS javna ustanova izjemnega pomena za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in kulture. "Novinark in novinarjev ne pojmujemo kot sovražnikov družbe, temveč kot ključne obveščevalce in oblikovalce javnega mnenja. Zagovarjamo kritičnost, a smo odločno proti vsem oblikam sovražnega govora, proti poniževanju, obtoževanju in vsakršnemu nagovarjanju k nasilju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozorili so tudi na nevarnosti ukinitve obveznega rtv-prispevka. RTVS bi dejansko potreboval več sredstev, ki naj bi prihajala z naslova obveznih naročnin in tudi iz javnih sredstev, menijo.

"Zagovorniki ukinitve prispevka napadajo in obravnavajo pravzaprav samo dnevno informativni program RTVS, ki predstavlja zgolj deset odstotkov programa javne RTVS. Ostalih 90 odstotkov programa pa predstavljajo kulturne, izobraževalne, znanstveno informativne, dokumentarne, mladinske in otroške, verske in poljudno izobraževalne oddaje in programi narodnih manjšin," so našteli.

"Zagovorniki ukinitve prispevka napadajo in obravnavajo pravzaprav samo dnevno informativni program RTVS, ki predstavlja zgolj deset odstotkov programa javne RTVS. Ostalih 90 odstotkov programa pa predstavljajo kulturne, izobraževalne, znanstveno informativne, dokumentarne, mladinske in otroške, verske in poljudno izobraževalne oddaje in programi narodnih manjšin."

Tak nabor različnih vsebin zmore na Slovenskem ustvarjati in razvijati samo javna RTVS, izjemnega pomena pa je tudi vzdrževanje in hranjenje arhiva oddaj RTVS. Z okrnitvijo ali celo ukinitvijo RTVS bi po njihovem mnenju nastala nepopravljiva škoda na ravni kulturne ponudbe in uveljavljanja knjižne slovenščine, saj so za številne državljane to edine kulturne, znanstvene in informativne vsebine, ki so jim dostopne v slovenščini. "Gre za prihodnost slovenske nacije. Potrebnosti RTV Slovenija nikakor ne smemo postavljati pod vprašaj," so prepričani.

V Slovenskem centru PEN se zavzemajo tudi za boljše pogoje dela na RTVS s posebnim poudarkom na zunanje sodelavce, brez katerih bi bila pluralnost medijev občutno šibkejša.

"Opozarjamo pa seveda tudi na novinarski etični kodeks, ki žal ni vedno upoštevan. Novinarke in novinarji naj bi poročali objektivno. Ravno RTVS kot edini medijski javni zavod nudi razpon možnosti za pluralizem in uravnovešenost podanih informacij. To je prvenstvena prednost RTVS pred mediji, ki so v privatnih rokah," so zapisali.

Člani Slovenskega centra PEN so še pozvali predsednika vlade Janšo in pristojno ministrstvo za kulturo k strpnemu dialogu in spoštovanju svobode izražanja in novinarskega dela ter ohranitvi javne RTVS.