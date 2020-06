Avstrija bo odprla meje z vsemi sosedami

Sredi meseca junija bo odprla tudi mejo s Slovenijo

Mejni prehod Šentilj

© Wikipedia

Avstrija naj bi razmišljala, da bo sredi meseca junija odprla meje z vsemi sosedami, tudi Slovenijo. Pod vprašajem naj bi bila edino Italija, vse pa naj bi bilo odvisno od razvoja epidemije koronavirusa na Apeninskem polotoku. Avstrija se je že dogovorila z Nemčijo, Švico in Lihtenštajnom, da s 15. junijem popolnoma odpre meje, takrat pa bo odprla tudi meje s Češko, Slovaško in Madžarsko, saj so se države o tem načelno dogovorile že prejšnji teden, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Meje pa naj bi se sredi meseca odprle tudi s Slovenijo. "Razvoj s Slovenijo je zelo pozitiven in verjamem, da smo na dobri poti," je prejšnji konec tedna dejal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg.

K odprtju meje med državama je med drugim pozvala tudi Zdravniška zbornica Slovenije, kar bi omogočilo tudi ponovno vzpostavitev vezi, ki obstajajo med državljani obeh držav, in ohranilo dobre odnose med njima, so zapisali.

Slovenska veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec je v pogovoru za avstrijski časnik Kleine Zeitung spomnila, da je v Sloveniji trenutno izredno nizko število okuženih z novim koronavirusom, zato ne razume zadržanosti Avstrije. Po njenem mnenju Slovenija ne more biti deležna drugačne obravnave od ostalih sosed.

Glede Italije pa naj bi bilo vse odvisno od epidemiološke slike ter vlade v Rimu, ki mora odločiti, ali bo popolnoma odpravila omejitve gibanja. Če bodo omejitve odpravili le za nekatere dežele, bi Avstrija odprla meje le za prebivalce teh dežel.