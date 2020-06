Zaposleni so se uprli Zuckerbergu zaradi zavračanja ukrepov glede Trumpovih objav

Spor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Twitterjem je povzročil nemire tudi na Facebooku

Mark Zuckerberg

© Flickr / JD Lasica

Spor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Twitterjem, je povzročil nemire tudi pri Facebooku. Nekaj zaposlenih je v ponedeljek "virtualno" odšlo z delovnega mesta zaradi odločitve glavnega izvršnega direktorja Marka Zuckerberga, da ne bo ukrepal proti spornim Trumpovim objavam. Stavka je izraz kritike Zuckerbergovi naklonjenosti Trumpu, potem ko je Twitter pretekli teden Trumpovi izjavi o volilnih prevarah dodal povezavo na dejstva, nato pa še umaknil njegov tvit, ki je pozival k nasilju nad protestniki po ZDA.

i8pydd97hCg

Zuckerberg je kritiziral potezo Twitterja proti svojemu najbolj znanemu uporabniku in se v petek celo pogovarjal s Trumpom po telefonu, kar je zaposlene razjezilo. Zuckerberg je sporočil, da se je takoj odzval na Trumpov tvit, da se "z ropanji začenja tudi streljanje". Gre za frazo, ki jo je v 60. letih uporabil policijski načelnik v Miamiju in se jo razume kot grožnjo protestnikom z nasiljem. Vendar pa je Zuckerberg vztrajal, da Facebookova politika ne dovoljuje posegov v to objavo.

Andrew Crow, direktor oblikovanja pri Facebooku

Zuckerberg je potem v nedeljo napovedal, da bo Facebook porabil deset milijonov dolarjev za boj proti rasizmu, vendar je do ponedeljkovega protesta njegovih zaposlenih vseeno prišlo.

"Cenzuriranje informacij, ki ljudem pomagajo pri odločitvi, je napačno. Zagotavljanje platforme nekomu za spodbujanje nasilja in širjenje dezinformacij pa je nesprejemljivo ne glede na to, za koga gre ali je vredno novic," je sporočil direktor oblikovanja Facebookovega portala Andrew Crow.

"To je trenutek, ki zahteva enotnost, mir in empatijo," je zaposlenim dejal Zuckerberg, ki še vedno meni, da Trumpova izjava o ropanju in streljanju ne krši politike podjetja. Dejal pa je, da bodo sedaj morda morali to politiko spremeniti, ker narašča skrb pred pretirano uporabo sile, ko Trump protestnikom grozi z vojsko.

DgeYz26ou7U