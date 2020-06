Večina Američanov meni, da je njihov predsednik Trump rasist

Obenem večina ameriških državljank in državljanov meni, da bi moral Trump prenehati s tvitanjem

Protestnik z jasnim transparentom

© Alisdare Hickson / WikiCommons

Po mnenju 52 odstotkov Američanov je predsednik ZDA Donald Trump rasist, 37 odstotkov pa jih meni, da ni, kaže anketa organizacij Yahoo News in YouGov, ki je bila na nacionalni ravni izvedena 29. in 30. maja.

Prav tako 54 odstotkov Američanov meni, da bi moral Trump prenehati s tvitanjem, 33 odstotkov pa jih meni, naj tvita naprej.

Kar 85 odstotkov udeležencev ankete pa meni, da bi moral Twitter imeti enaka pravila za vse uporabnike, ne glede na to, ali gre za voditelje ali običajne državljane.

Strankarska razdeljenost odgovorov udeležencev ankete je predvidljiva, ker so demokrati proti Trumpu, republikanci pa na njegovi strani, zato je pomembnejši odziv neodvisnih, med katerimi jih ima Trumpa za rasista 56 odstotkov, konca njegovega tvitanja pa si jih želi 60 odstotkov.

Okoli 47 odstotkov vseh udeležencev ankete meni, da je bila odločitev Twitterja, da Trumpovim objavam dodaja povezave na dejstva, pravilna. Nasprotnega mnenja jih je 37 odstotkov.

