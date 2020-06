Celo George W. Bush podprl proteste proti policijskemu nasilju

Bush je dejal, da se doslej ni oglasil, ker meni, da ni trenutek za njegova predavanja, ampak za poslušanje

Nekdanji predsednik ZDA George W. Bush je v torek opozoril na problem rasizma v ZDA in dejal, da mu je surova zadušitev temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu s strani policista povzročila veliko bolečino. Izrazil je podporo protestom, ki so izbruhnili ne le po ZDA, temveč tudi po vsem svetu, denimo v Parizu. Obenem pa je obsodil tudi nasilje na protestih.

Bush je dejal, da se doslej ni oglasil, ker meni, da ni trenutek za njegova predavanja, ampak za poslušanje. Vendar pa mora opozoriti na to, da se številne temnopolte Američane še vedno nadleguje in ogroža v njihovi lastni domovini. "Doktrina in navade rasne nadvlade, ki je nekoč skoraj razdvojila državo, jo danes še vedno ogroža," je sporočil Bush mlajši.

George W. Bush

Izrazil je podporo protestom, a obenem obsodil nasilje, ker "ropanje ni osvobajanje, uničevanje pa ni napredek". Do trajnega miru je mogoče priti le na miroljuben način, vendar pa ga ne bo brez resnično enake pravice za vse. Bush razume, da so skrbi, ki se izražajo na protestih, globoko ukoreninjene.

"Ta tragedija skupaj z drugimi podobnimi zastavlja vprašanje, kako naj končamo sistemski rasizem v naši državi. Edini način je, da poslušamo tiste, ki trpijo in žalujejo. Tisti, ki želijo te glasove utišati, ne razumejo, kaj pomeni Amerika ali kako lahko postane boljša."

