Obtožnica proti šestim policistom, ki so uporabili električni paralizator

22-letni Messiah Young, ki so ga policisti pretepli skupaj z dekletom, 20-letno Taniyah Pilgrim, je izjavil, da se sedaj, ko so te pošasti odstranili z ulic in ne morejo ogrožati nikogar drugega, počuti malce bolj varno

Električni paralizator

© Wikipedia

Zaradi protestov je ameriški tožilec v Atlanti v torek, 2. junija vložil obtožnico proti šestim policistom, ki so v soboto zvečer nasilno potegnili iz avtomobila dva študenta in pri tem uporabili električni paralizator, ko sta obtičala v prometu sredi protestov proti policijskemu nasilju. Županja Atlante Keisha Lance Bottoms je dva policista odpustila že v nedeljo, dva pa sta bila premeščena na drugo delovno mesto. 22-letni Messiah Young, ki so ga policisti pretepli skupaj z dekletom, 20-letno Taniyah Pilgrim, je izjavil, da se sedaj, ko so te pošasti odstranili z ulic in ne morejo ogrožati nikogar drugega, počuti malce bolj varno.

Po nasilni aretaciji. ki so jo posnele priče, so policisti Younga obtožili poskusa pobega pred aretacijo. Po posnetku je županja ukazala, naj se ovadba proti študentu nemudoma zavrže, obtožili niso niti Pilgrimove.

Ko je Young med čakanjem v prometu snemal dogodke, je opazil, da se mu približujejo policisti in skušajo odpreti vrata avtomobila. Young tega ni hotel storiti, pri tem pa je govoril, da danes že ne bo umrl. Ko je Pilgrimova skušala izstopiti, so jo policisti stresli s paralizatorjem, vrgli na tla in vklenili.

Županja Atlante Keisha Lance Bottoms je dva policista odpustila že v nedeljo, dva pa sta bila premeščena na drugo delovno mesto.

Potem so razbili okno na Youngovi strani in ga zvlekli na cesto. Pravi čudež je, da ga niso ustrelili, saj je eden od policistov pri tem vpil, da ima fant pištolo, čeprav je ni imel. Med aretacijo mu je počila kost na roki, zaradi ureznine pa je dobil 24 šivov. Ko so ga vlekli v policijsko vozilo, je dobil še udarce po hrbtu.

Taniyah Pilgrim, študentka psihologije na kolidžu Spelman, je po dejanju tožilca, ki je vložil obtožnico proti policistom, izrazila zadovoljstvo, da so dejanja policistov končno prispevala k spremembi odnosa do policijskega nasilja v ZDA.

PFOjp1vlW2w