V Parizu 20.000 ljudi na protestih proti policijskemu nasilju in rasizmu

Številni protestniki v Parizu so se zgledovali po protestnem gibanju, v katerem so se znašle ZDA zaradi smrti Georgea Floyda, saj so vzklikali gesla, kot sta "Black Lives Matter" in "I Can't Breathe"

V torek, 2. junija so v Parizu izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so se zbrali kljub prepovedi shoda zaradi smrti temnopoltega moškega med policijskim priporom leta 2016. Na protestih se je zbralo približno 20.000 ljudi, ki so vzklikali podobna gesla, kot jih je slišati na trenutnih protestih v ZDA. Med spopadi je prišlo do uporabe solzivca in gumijastih nabojev, zagorele pa so tudi številne barikade. Manjši protesti so potekali tudi v mestu Lille na severu države, Marseillu na jugu države ter Lyonu v osrednji Franciji. V Lillu se je zbralo okoli 2500 protestnikov, v Marseillu 1800, v Lyonu pa 1200.

Protestniki so se v torek zbrali pred enim od sodišč, kljub prepovedi zbiranja več kot deset ljudi, ki je v veljavi zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Do protestov je prišlo po objavi dveh različnih zdravniških poročil o vzroki smrti Adame Traoreja, čigar smrt pred štiri leti je že postala simbol nasilja francoske policije.

Protestniki so policijo začeli obmetavati z različnimi predmeti, ki je odgovorila s solzivcem, da bi razgnala množico. Spopadi so izbruhnili tudi v bližini glavne mestne obvoznice, kjer so protestniki policiste obmetavali s kamenjem, policija pa je odgovorila s streli z gumijastimi naboji.

Številni protestniki v Parizu so se po navedbah AFP zgledovali po protestnem gibanju, v katerem so se znašle ZDA zaradi smrti Georgea Floyda med aretacijo, saj so v angleščini vzklikali gesla, kot sta Življenja temnopoltih štejejo in Ne morem dihati.

Pred izgredi je množico nagovorila Traorejeva sestra Assa. "Danes ne govorimo samo o boju družine Traore. To je boj vsakogar. Ko se borimo za Georgea Floyda, se borimo za Adamo Traoreja. Kar se dogaja v ZDA je odmev tega, kar se dogaja v Franciji," je dejala.

Policija je 24-letnega Traoreja leta 2016 aretirala, ko se je po sporu s policijo zaradi preverjanja identitete po 15-minutnem lovu skril v hišo. Eden od treh policistov je med preiskavo povedal, da so Traoreja policisti ukrotili s svojo telesno težo. V policijskem vozilu je Traore izgubil zavest in zatem v bližnji policijski postaji umrl. Ob prihodu reševalcev je bil še vedno vklenjen v lisice.

Francoski medicinski strokovnjaki so v petek tri policiste oprali morebitne odgovornosti za smrt Traoreja z ugotovitvijo, da slednji ni umrl zaradi zadušitve, pač pa zaradi kardiogenega edema. To je bilo že tretje uradno poročilo, ki je izključilo, da bi bili policisti odgovorni za smrt Traoreja.

V torek pa je bilo objavljeno poročilo, ki ga je naročila družina Traore, v katerem je zapisano, da je smrt Adame posledica načina, kako je bil aretiran.

V Franciji so sicer uvedli preiskavo proti več francoskim policistom zaradi nasilja med dolgotrajnimi protivladnimi protesti rumenih jopičev in najnovejšimi stavkami proti francoski pokojninski reformi. Številni protestniki so bili poškodovani zaradi gumijastih nabojev ali strašilnih granat.

