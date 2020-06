Hrvati verjamejo v teorije zarote glede novega koronavirusa

Raziskava, ki jo je objavila hrvaška televizija RTL, je pokazala, da v različne teorije zarote glede pojava novega koronavirusa verjame kar 52 odstotkov Hrvatov

© Wikipedia.org

Raziskava, ki jo je objavila hrvaška komercialna televizija RTL, je pokazala, da v različne teorije zarote glede pojava novega koronavirusa verjame kar 52 odstotkov Hrvatov. Le 38 odstotkov od 519 sodelujočih v raziskavi je sprejelo znanstveno razlago, da je virus po naravni poti prešel z netopirja na človeka.

V raziskavi agencije Valicon, ki so jo izvedli konec maja, je 40 odstotkov vseh vprašanih menilo, da so novi koronavirus izdelali v laboratorijih v mestu Wuhan, kjer je izbruhnila pandemija.

Dvajset odstotkov jih je prepričanih, da so virus namenoma spustili med ljudi, 15 odstotkov pa jih verjame, da je virus slučajno ušel iz laboratorijev.

Kitajska odločno zavrača namige, da naj bi virus izdelali v enem od njenih laboratorijev oz. da bi jim po nesreči ušel iz kakšne podobne ustanove. Zaenkrat tudi ni resne znanstvene študije, ki bi dokazovala, da virus ni naravnega izvora.

Pet odstotkov vprašanih verjame, da je virus naraven, a so ga iz laboratorijev namenoma razširili. Podobno število vprašanih pa meni, do so za pandemijo odgovorni Bill Gates ter farmacevtske družbe.

Televizija RTL je med najbolj zanimivimi odgovori izpostavila še prepričanje treh odstotkov vprašanih, da virus sploh ne obstaja. En odstotek pa jih misli, da je novi koronavirus posledica izpostavljanja omrežju 5G.

