Hrvaška pripravljena na morebitne okužbe v času turistične sezone

Do konca tedna naj bi objavili tudi rezultate 1100 testiranj, s katerimi so preverjali stanje okuženosti med prebivalstvom

Mnogi turisti prihajajo iz držav, v katerih je epidemiološko stanje slabše kot na Hrvaškem.

© Tomaž Lavrič

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je opozoril, da je pričakovati posamezne primere okužb z novim koronavirusom zaradi prihodov turistov iz drugih držav na Hrvaško. Zagotovil je, da ima Hrvaška zadostne zmogljivosti za nujno reševanje morebitnega pojava okužb med turisti. Do konca tedna naj bi objavili tudi rezultate 1100 testiranj, s katerimi so preverjali stanje okuženosti med prebivalstvom. "Število pozitivnih je pričakovano nizko, do dva odstotka," je razkril Capak.

Capak je v pogovoru za komercialno televizijo Nova TV sicer delil zaskrbljenost hrvaških epidemiologov, da bi kateri od turistov lahko prinesel okužbo z novim koronavirusom na Hrvaško. Mnogi turisti namreč prihajajo iz držav, v katerih je epidemiološko stanje slabše kot na Hrvaškem.

"Pomembne so naše zmogljivosti za hitro diagnostiko primerov, njihovo izolacijo in samoizolacijo njihovih stikov. Mislimo, da imamo dovolj zmogljivosti, da bi rešili tudi morebitne okužbe, ki bi prišle s turisti," je povedal vodilni hrvaški epidemiolog.

Konec epidemije bi lahko razglasili, ko v 14 dneh ne bodo imeli nobenega novega avtohtonega primera okužbe.

Na ministrstvu za zdravstvo so imeli krizno srečanje na to temo, do konca tedna pa bodo objavili tudi natančen postopek v primeru morebitnih v času turistične sezone. Obstajajo še dvomi o tem, kdo bo obiskal osebo v turističnih namestitvenih objektih in preveril, ali ima simptome okužbe in ali so ti povezani z novim koronavirusom.

Na Hrvaškem je epidemiološka situacija odlična, a je Capak kljub temu pozval k previdnosti in upoštevanju vseh priporočil epidemiologov glede stikov na javnih mestih. Konec epidemije bi lahko razglasili, ko v 14 dneh ne bodo imeli nobenega novega avtohtonega primera okužbe.

Na Hrvaškem v torek sicer niso zabeležili novih primerov okužb. Na zdravljenju je še 55 od 2246 oseb, ki so zbolele od konca februarja, ko so zabeležili prvo okužbo.