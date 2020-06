VIDEO: Tudi v Londonu na tisoče ljudi protestiralo proti policijskemu nasilju

"Smo na strani tistih, ki so po vsem svetu zgroženi nad načinom, kako je George Floyd izgubil življenje," so zapisale organizacije britanskih policistov

V Londonu se nadaljujejo protesti zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu. Včeraj se je v britanski prestolnici zbralo več tisoč ljudi, ki so se sprehodili od parka Hyde do britanskega parlamenta. Umor Floyda je obsodil tudi britanski premier Boris Johnson, britanski policisti pa so izrazili solidarnost s protestniki.

Številni protestniki so po poročanju tujih tiskovnih agencij nosili transparente z napisi, kot je No justice, no peace (Ni pravice, ni miru), Justice for George Floyd (Pravica za Georgea Floyda) ter Enough is enough (Dovolj je). K protestom je pozvala pobuda Black lives matter (Črna življenja so pomembna).

4OwYGHOZnqo

Umor Floyda je obsodil tudi Johnson, ki so mu zaradi njegovih izjav o Afriki in Afričanih v preteklosti večkrat očitali, da je rasist. "Kar se je zgodilo v ZDA, je po mojem mnenju grozno in neopravičljivo," je dejal v svojem prvem odzivu na umor pred britanskimi poslanci.

Dodal je, da razume, da ljudje zaradi tega protestirajo, a poudaril, da bi morali protesti potekati na zakonit in razumen način. Se je pa izognil odgovoru na vprašanje, ali se je o tem pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Boris Johnson, britanski premier

Kasneje je na novinarski konferenci na daljavo v odgovoru na novinarsko vprašanje pozval protestnike, naj upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo ob pandemiji. "Pomembna so življenja vseh, pomembna so življenja temnopoltih," je še poudaril po poročanju britanskega BBC.

xKJRUBpLs9s

Organizacije britanskih policistov so pred tem izrazile solidarnost s protestniki. "Smo na strani tistih, ki so po vsem svetu zgroženi nad načinom, kako je George Floyd izgubil življenje," so zapisale v danes objavljenem sporočilu za javnost. Ob tem so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pozvale k pravičnosti in koncu maščevanja.

sn2i0wfM2h0

Obenem so vodje policij obsodili nasilje in uničevanje ob izgredih na protestih v številnih ameriških mestih. Demonstrante v Veliki Britaniji pa so pozvali, naj spoštujejo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

46-letnega Floyda so policisti prejšnji teden aretirali, ker naj bi v trgovini plačal s ponarejenim bankovcem. Eden od štirih policistov, ki so sodelovali pri aretaciji, Derek Chauvin je osumljencu več minut s kolenom pritiskal na vrat. Ko je Floyd tožil, da ne more dihati, ga niso poslušali, a kmalu zatem je nehal dihati in je umrl še pred prihodom reševalcev.

Videoposnetek aretacije je v ZDA povzročil ogorčenje, ki je v več ameriških mestih preraslo v proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi. Proti policistu Chauvinu so v petek vložili obtožnico, ki ga bremeni umora.

ejZybjAoJZs