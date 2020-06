Kaj pa, če res ne vedo, kaj delajo?

Ministrstvo za zdravje in njegova strokovna komisija še naprej zanikata obstoj dejstev ali pa se vsaj izogibata, da bi se do njih jasno opredelila

Vodja strokovne skupine prof. dr. Bojana Beović je izjavila, da so to »izjemno hude obtožbe ki letijo na slovenske zdravnike«. Nikakor: moje trditve imajo zelo jasne naslovnike: to so tisti, ki so določali zdravstveni odgovor ob epidemiji

Razmišljal sem, ali je sploh še treba odgovarjati na obtožbe vladnega govorca vlade RS za covid-19 Jelka Kacina, da objavljam ali izjavljam očitke, podtikanja in neresnice na račun zdravstvene oskrbe obolelih v domovih starejših občanov. Ali pa na podobne trditve v izjavi, ki so jo poslali iz kabineta ministra za zdravje, kjer so moje in druge podobne zapise obtežili še z njihovo nevarnostjo: da ustvarjajo stisko pri državljanih Slovenije, zlasti oskrbovancih socialnovarstvenih zavodov in njihovih svojcih, pa tudi pri zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.