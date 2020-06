Umaknili sporno študijo o zdravilu za koronavirus

V raziskavi, ki je bila objavljena 22. maja, so avtorji ugotovili, da hidroksiklorokin in podobna snov klorokin nista učinkovita pri zdravljenju covida-19

© arhiv Mladine

Znanstvena revija Lancet je 4. junija umaknila študijo, ki je vzbudila pomisleke v varnost uporabe hidroksiklorokina za zdravljenje bolezni covid-19, ker avtorji študije ne morejo več jamčiti za podatke, ki so jih uporabili v raziskavi. V raziskavi, ki je bila objavljena 22. maja, so avtorji trdili, da so analizirali zdravstvene kartoteke približno 96.000 bolnikov, pri čemer so ugotovili, da hidroksiklorokin in podobna snov klorokin nista učinkovita pri zdravljenju covida-19 in celo povečujeta tveganje za smrt.

Umik študije bi lahko še dodatno podžgal spolitizirano razpravo o hidroksiklorokinu, ki se ga uporablja za zdravljenje malarije in artritisa. Več znanih osebnosti, med njimi tudi ameriški predsednik Donald Trump, je nedavno razkrilo, da hidoksiklorkin o jemljejo kot preventivo pred okužbo z novim koronavirusom.

Umik študije bi lahko še dodatno podžgal spolitizirano razpravo o hidroksiklorokinu, ki se ga uporablja za zdravljenje malarije in artritisa.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi teh ugotovitev začasno prekinila klinična testiranja hidroksiklorokina za zdravljenje covida-19, čeprav je študija sprožila pomisleke med znanstveniki zaradi pomanjkljivih informacij o državah in bolnišnicah, ki so prispevale podatke.

Vodja raziskave, profesor s harvardske univerze Mandeep Mehra, Frank Ruschitzka iz univerzitetne bolnišnice v Zürichu in Amit Patel z univerze v Utahu so sporočili, da so poskušali opraviti strokovni pregled študije, vendar družba Surgisphere, malo znano podjetje za zdravstveno analitiko iz Chicaga, ni želela sodelovati. Žilni kirurg in direktor Surgisphera Sapan Desai se ni pridružil umiku študije in zadeve ni želel komentirati.

Znanstveniki se večinoma strinjajo, da je potrebnih več testiranj in da hidroksiklorokina še ne gre povsem izključiti kot možnega sredstva za zdravljenje covida-19, poroča AFP.