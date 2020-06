Krepijo se pozivi k zmanjšanju sredstev za policijo

Župan Los Angelesa je 4. junija preklical policijsko uro in napovedal, da ne bi zvišal sredstev za policijo, kot je bilo sprva predvideno

Protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA so doslej privedli do 10.000 aretacij, nastala pa je tudi precejšnja gmotna škoda. Župan Los Angelesa Eric Garcetti je 4. junija preklical policijsko uro in napovedal, da ne bi zvišal sredstev za policijo, kot je bilo sprva predvideno. Lani je losangeleška policija dobila 1,19 milijarde dolarjev.

V New Yorku je 40 mestnih svetnikov zahtevalo odvzem milijarde dolarjev od šestih milijard policijskega proračuna, ker se vrstijo pritožbe zaradi policijskega nasilja nad protestniki. Župan Bill de Blasio krčenju denarja za policijo nasprotuje, a ga policijski sindikat kljub temu kritizira, saj noče poslati vojske na ulice in poziva na pomoč predsednika Donalda Trumpa.

Osovražen je tudi med protestniki, zato na spominski slovesnosti za Floydom v Brooklynu ni prišel do besede, ker so ga nenehno prekinjali s pozivi k odstopu in mu celo obrnili hrbet. To mu redno uprizarjajo tudi policisti, De Blasia pa napadata tudi Trump in guverner New Yorka Andrew Cuomo.

Newyorški protesti so najbolj množični od vseh v ZDA, policistov je premalo, opozarjajo pa tudi na številne primere nasilja, kot je zažiganje policijskih avtomobilov, metanje molotovk, kamenja in steklenic ter celo streljanja nanje.

V New Yorku je 40 mestnih svetnikov zahtevalo odvzem milijarde dolarjev od šestih milijard policijskega proračuna, ker se vrstijo pritožbe zaradi policijskega nasilja nad protestniki.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je medtem vložila tožbo proti vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi nasilništva nad protestniki, ko jih je Trump ukazal razgnati izpred Bele hiše. Trump je v odgovor na tožbo tvitnil naprej izjavo svojega zaveznika in odvetnika Matta Dowda, da so bili protestniki pred Belo hišo teroristi.

Najbolj zvesti Trumpovi privrženci pa medtem širijo teorije zarote in trdijo, da pandemije covida-19 ni, smrt temnopoltega Georgea Floyda, ki je sprožila proteste po ZDA, pa označujejo za izmišljeno. Med njimi je bila tudi vodja republikancev teksaškega okrožja Bexar Cynthia Brehm, ki jo sedaj pozivajo k odstopu.

R3qPlpIvFCE