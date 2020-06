V slovenskih domovih starostnikov umrla več kot četrtina okuženih oskrbovancev

Poglavitno napako je ministrstvo za zdravje po mnenju Skupnosti socialnih zavodov storilo 17. marca z odločitvijo, da je treba obolele varovance osamiti

Delo v domovih starejših občanov (DSO) je bilo v času epidemije covida-19 precej drugačno, so Oštru povedali direktorji šestih domov. Zaposleni so bili najbolj v skrbeh zaradi pomanjkanja zaščitne opreme, saj je to povečevalo možnosti, da bi bili prav zaposleni v domovih tisti, ki bi med oskrbovanci razširili virus.

Opremo so sprva namreč dobili zdravstveni domovi, je povedala Biserka Marolt Meden, predsednica društva za dostojno starost Srebrna nit: »Domovi starejših občanov pa sodijo pod socialne zavode, a opreme niso dobili kljub temu, da blizu 90 odstotkov stanovalcev potrebuje skoraj stalen nadzor.«

Aleš Rozman, direktor klinike za pljučne bolezni Golnik

»Videli smo, da domovi niso namenjeni obvladovanju epidemije, da so to bolj prebivališča in da niti osebje ni izurjeno v tem, niti nima zadostnih virov,« je 27. maja na novinarski konferenci dejal Aleš Rozman, direktor univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zato so na ministrstvu za zdravje (MZ) ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili številna navodila, ki so delavcem v DSO pomagala pri organizaciji dela.

Poglavitno napako je MZ po mnenju Skupnosti socialnih zavodov storilo 17. marca z odločitvijo, da je treba obolele varovance osamiti. Zakonodaja namreč določa, da je treba bolnika, ki ga ni mogoče zdraviti na njegovem domu, osamiti v zdravstvenem zavodu, določenem za zdravljenje te nalezljive bolezni.

