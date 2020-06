Uradni izbor filmov za letošnji Cannes

Organizatorji so 3. junija objavili seznam filmov z oznako uradni izbor Cannes 2020, s katero se bodo predstavljali na drugih festivalih kot tudi v kinemtografih

The French Dispatch

Čeprav je bil letošnji filmski festival v Cannesu zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan, so organizatorji 3. junija objavili seznam filmov z oznako uradni izbor Cannes 2020, s katero se bodo predstavljali na drugih festivalih kot tudi v kinemtografih. Festival, ki bi moral potekati od 12. do 23. maja, so najprej preložili na konec junija, nato pa ga dokončno odpovedali. Tekmovalnega programa, v katerem se filmi potegujejo za prestižno zlato palmo za najboljši film, letos ne bo.

V uradnem izboru so se med drugim uvrstili novi film ameriškega režiserja Wesa Andersona z naslovom The French Dispatch, film francoskega režiserja Francoisa Ozona Summer of 85, film britanskega režiserja Stevea McQueena Lover's Rock in film japonske režiserke Naomi Kawase True Mothers.

Selektorji so morali letos zaradi pandemije veliko dela opraviti od doma. Filme so prejeli po internetu, si jih ogledali doma ter nato razpravljali o njih na daljavo. Letos se je prvič zgodilo, da so ustvarjalci na festival prijavili več kot 2000 filmov.

Cannes, ki velja za enega najprestižnejših filmskih festivalov na svetu, se je sicer le enkrat v svoji zgodovini znašel pred podobnim izzivom, in sicer leta 1939. Organizatorji so na spletni strani festivala letos zapisali: "Film ni mrtev, še zbolel ni." In še: "Čeprav so bili kinematografi tri mesece zaprti ... izbor priča o tem, da je film bolj živ kot kdajkoli prej."

V uradni izbor so vključili 15 filmskih prvencev, lani pa jih je bilo deset. Selektorji so povečali tudi zastopanost režiserk, saj je bil festival v prejšnjih letih večkrat deležen kritik filmskih ustvarjalcev, da pri podeljevanju nagrad daje prednost belopoltim moškim ustvarjalcem, pa tudi zaradi gibanja #MeToo.

Po pisanju AFP je letos filme prijavilo 532 režiserk, lani pa 575. "V izbor so vključeni filmi 16 režiserk. Leta 2019 jih je bilo 14, leta 2018 jih je bilo 11, leta 2017 jih je bilo 12, leta 2016 devet in leta 2015 šest," so še sporočili s festivala.

Žiriji letošnjega festivala bi moral predsedovati ameriški režiser Spike Lee, ki bi bil prvi temnopolti režiser na čelu žirije tega prestižnega festivala.

