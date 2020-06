SD pripravlja interpelacijo o delu ministra Hojsa

Med očitki naj bi bilo tudi zavajanje javnosti o nujnosti sprejema 37.a člena o vojski na meji, pritiski na policijski sindikat, na policijo, na kolesarske protestnike in njihovo kaznovanje

Nova predsedujoča SD Tanja Fajon je stvari vzela resno in pod njenim vodstvom že pripravljajo interpelacijo o delu notranjega ministra Hojsa

Predsedujoča SD Tanja Fajon je ekipi naročila pripravo podlag za interpelacijo o delu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, so za STA potrdili v stranki. O vložitvi bo odločeno po posvetu s poslansko skupino SD in pogovoru z ostalimi voditelji opozicije, so pojasnili.

Po poročanju Pop TV naj bi SD osnutek interpelacije v ponedeljek predstavila delu opozicije.

Dodatni razlog za interpelacijo pa naj bi bila tudi odločitev ministrstva, ki je ugodilo pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru.

Med očitki naj bi bilo nedostojno komuniciranje, nezakonita razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, zavajanje javnosti o nujnosti sprejema 37.a člena o vojski na meji, pritiski na policijski sindikat, na policijo, na kolesarske protestnike in njihovo kaznovanje.

