Na hrvaških volitvah 51 novih strank

Na Hrvaškem bodo 5. julija parlamentarne volitve, na katerih se bo za glasove volivcev potegovalo 168 političnih strank

Andrej Plenković, predsednik vlade

© Wikipedia

Na Hrvaškem bodo 5. julija parlamentarne volitve, na katerih se bo za glasove volivcev potegovalo 168 političnih strank. Po zadnjih volitvah jeseni 2016 je v državi nastalo kar 51 novih strank, koliko pa jih bo sodelovalo na volitvah, bo znano najkasneje 18. junija, ko bo državna volilna komisija potrdila volilne sezname.

V dosedanjem sklicu 151-članskega sabora je bilo 23 parlamentarnih strank. Nekatere od njih so nastale v času štiriletnega saborskega mandata po razkolih v matičnih strankah, kot so bili Demokrati, ki so se ločili od SDP, ali Neodvisni za Hrvaško in Blok za Hrvaško, katerih poslanci so bili v sabor izvoljeni na listi vladajoče HDZ.

Hrvaško narodno stranko (HNS) je zapustila skupina poslancev, ki je ustanovila stranko Državljansko-liberalna zveza (Glas). Opozicijsko stranko Živi zid pa je zapustil eden vodilnih članov Ivan Pernar in s somišljeniki ustanovil stranko, ki nosi njegovo ime.

Nezadovoljneži iz koalicijske HNS so letos ustanovili stranko Fokus, ki je zaenkrat tudi zadnja registrirana politična stranka na Hrvaškem. Letos je svojo stranko registriral tudi pevec in podjetnik Miroslav Škoro, ki je bil nekoč saborski poslanec HDZ.

Predvolilne raziskave največ možnosti za relativno zmago na tokratnih volitvah zaenkrat kažejo vladajoči desnosredinski HDZ, ki ima rahlo prednost pred levosredinsko koalicijo Restart na čelu s SDP.

V Domovinsko gibanje Miroslav Škoro mu je uspelo združiti še nekatere konservativne in skrajno desničarske stranke, kot so Hrvaški suverenisti, ki združujejo parlamentarno stranka Hrast - gibanje za uspešno Hrvaško (Hrast) in Hrvaško konservativno stranko (HKS), ki nima poslancev v saboru, ima pa v Evropskem parlamentu poslanko Ružo Tomašić.

Škorovo gibanje zaostaja za obema vodilnima. Okoli petodstotnega volilnega praga se gibljejo stranke Most in Istrska demokratska skupščina (IDS), pa tudi levičarska politična stranka Zmoremo!, prav tako ustanovljena letos. Kot politična platforma združuje manjše stranke levice in zelenih, ki so se doslej večinoma kazale kot opozicija v zagrebški mestni skupščini.

Večina političnih strank je bolj ali manj neznanih, med tistimi, ki so se pojavila v preteklih štirih letih, pa so Modro-zelena stranka, Hrvaška stranka prihodnosti, Generacije prenove, Voli boljše, Povsem majhna stranka, Moja ljubljena stranka, Krila svobode hrvaška nacionalistična stranka in Upanje.