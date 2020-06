Za državljane Slovenije, Avstrije in Madžarske dovoljeno prehajanje meje tudi izven kontrolnih točk

Vlada je poleg tega na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, dodala 14 držav

Mejni prehod Ljubelj

© Wikipedia

Od 8. junija je državljanom Slovenije, Avstrije in Madžarske dovoljeno prehajanje meje tudi izven kontrolnih točk. Vlada je poleg tega na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, dodala 14 držav. Na seznamu so bile doslej Hrvaška, Avstrija in Madžarska, zdaj pa so na seznam dodali še Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico.

V skladu s spremenjenim odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, lahko državljani Slovenije in Avstrije mejo prestopajo tudi izven kontrolnih točk Karavanke, Ljubelj in Šentilj na avtocesti.

Državljani Slovenije in Madžarske bodo lahko od ponedeljka mejo med državama prestopali tudi izven kontrolnih točk Dolga vas in Pince na avtocesti.

Po novem lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo prestopajo državljani Slovenije in italijanski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela.

Na seznamu so bile doslej Hrvaška, Avstrija in Madžarska, zdaj pa so na seznam dodali še Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico.

Odreditev 14-dnevne karantene je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, ali pa prihaja v Slovenijo iz teh držav.

Še vedno velja vstop brez omejitev in karantene za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav.

Brez karantene lahko po novem vstopajo tudi osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode, osebe, ki z ustreznim dokazilom mejo prehajajo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vračajo v roku 24 ur po vstopu in dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki mejo prehajajo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. V novem odloku pa ni več določenih izjem za osebe s potrjeno rezervacijo nočitve.

Na podlagi ocene epidemiološkega stanja v Severni Makedoniji, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), pa se bo vsem osebam, ki prihajajo iz Severne Makedonije ali imajo tam stalno ali začasno prebivališče odredila 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo. Izjemoma lahko brez obvezne karantene iz Severne Makedonije vstopajo prevozniki in delavci v tranzitu in osebe z diplomatskim potnim listom.