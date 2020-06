Novinarka v primeru Janševega tvita vložila pritožbo na ustavno sodišče

Mojca Pašek Šetinc pri tožbi vztraja, ker gre za eklatantno žalitev ne samo nje kot novinarke, temveč tudi osebno

Premier Janša je v svojih zapisih pogosto žaljiv do novinark

© arhiv Mladine

Novinarka Mojca Šetinc Pašek je na ustavno sodišče vložila pritožbo zoper odločitev vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo na višjem sodišču dosojeno odškodnino zaradi tvita Janeza Janše, poroča Dnevnik. Po njihovih navedbah novinarka pri tožbi vztraja, ker meni, da gre za eklatantno žalitev ne samo nje kot novinarke, temveč tudi osebno.

Novinarkin odvetnik Stojan Zdolšek je za Dnevnik v zvezi z vloženo pritožbo omenil številne kršitve ustavnih in človekovih pravic, po njegovem prepričanju je zgovoren tudi podatek, da se dve vrhovni sodnici s takšno sodbo nista strinjali. Šetinc Pašek pa je povedala, da jo je sodba vrhovnega sodišča presenetila, saj je politiku pripisala večjo svobodo kot novinarjem, ki oblast nadzirajo, ne glede na to, ali gre za politike iz opozicije ali vlado.

Vrhovno sodišče je namreč ugodilo zahtevi za revizijo postopka, v katerem je celjsko višje sodišče pritrdilo novinarki Šetinc Pašek v tožbi proti Janši zaradi žaljivega tvita, in sodbo spremenilo tako, da se njen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine v višini 6000 evrov z obrestmi zavrne.

Predsednik SDS Janša je marca 2016 na družbenem omrežju Twitter v zvezi z Mojco Šetinc Pašek in njeno kolegico Eugenijo Carl objavil zapis, da "na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov." Dodal je še ključnik Zvodnik Milan.

Sporni tvit, ki je Janšo pripeljal do sodišča

© Twitter

Po oceni vrhovnega sodišča je povprečen Janšev sledilec na Twitterju razumel, da se je zapis nanašal na delo, ki ga je Šetinc Pašek opravljala na nacionalni radioteleviziji, in ne na njeno zasebno življenje. Zato po mnenju vrhovnega sodišča ni pravilno izhodišče sodišča druge stopnje, da bi lahko sledilci sporno izjavo razumeli dobesedno.

Vrhovno sodišče v 17 strani dolgi sodbi med drugim tudi navaja, da je Mojca Šetinc Pašek kot urednica dnevno-informativnih oddaj na nacionalni radioteleviziji opravljala z vidika pravice javnosti do obveščenosti izjemno pomembno in odgovorno ter zato javni kritiki izpostavljeno delo. To po navedbah sodišča pomeni, da je bila tako kot Janša tudi ona javna oseba, "pri teh pa so meje dovoljene kritike širše kot pri zasebnikih". To razlago je ostro obsodilo Društvo novinarjev Slovenije, saj politik in novinar nikakor ne sodita v enako kategorijo "javnih osebnosti". V nedavnem intervjuju na TV Slovenija je premier Janša sicer dejal, da zapis obžaluje, vendar je nato dodal tudi kup razlogov, zakaj ga je napisal. Vredno je tudi omeniti, da ta njegov zapis ni edini do novinark in novinarjev žaljiv zapis na Twitterju. Na njegove tovrstne pritiske na delo novinarjev, ki so kritični do dela vlade, pa so opozorile tudi tuje oziroma mednarodne novinarske organizacije.