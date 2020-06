Prekinjene komunikacijske povezave Severne in Južne Koreje

Popolnoma naj bi prenehale delovati osrednja komunikacijska povezava, ki poteka prek posebnega urada za zveze, vojaške povezave in komunikacijska zveza med severnokorejsko Delavsko stranko in uradom južnokorejskega predsednika

Kim Jong-un

© Wikimedia Commons

Severna Koreja je naznanila, da z 9. junijem prekinja vse komunikacijske povezave z Južno Korejo, potem ko je Pjongjang prejšnji teden večkrat kritiziral Seul zaradi letakov, kritičnih do severnokorejskih oblasti, ki jih v Severno Korejo pošiljajo prebežniki. Popolnoma naj bi prenehale delovati osrednja komunikacijska povezava, ki poteka prek posebnega urada za zveze, vojaške povezave in komunikacijska zveza med severnokorejsko Delavsko stranko in uradom južnokorejskega predsednika.

Po navedbah južnokorejskega ministrstva za združitev njihova severna soseda prvič po 21 mesecih dejansko ni odgovorila na njihove klice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pjongjang je sedaj ponovno opustil stike s Seulom, saj lansko srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una ni prineslo napredka v pogovorih glede opuščanja jedrskega programa Severne Koreje v zameno za odpravo sankcij.

Državi sta urad za zveze v severnokorejskem obmejnem mestu Kaesong, odprli leta 2018. Takrat so se odnosi med njima izboljšali zaradi več srečanj obeh voditeljev.

Sestra Kim Jong-una je minuli teden zagrozila z zaprtjem urada za zveze, če prebežniki, ki so iz Severne Koreje pobegnili v Južno Korejo, ne bodo nehali pošiljati letakov s sovražno vsebino do severnokorejskih oblasti.

Severna in Južna Koreja sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna leta 1953 končala s premirjem in ne z mirovnim sporazumom.

