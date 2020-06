VIDEO: Pogrebna slovesnost za žrtev policijskega nasilja

V Houstonu so se na spominski slovesnosti in pogrebu poslovili od 46-letnega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja med aretacijo v Minneapolisu zadušil policist

V Houstonu so se na spominski slovesnosti in pogrebu 9. junija poslovili od 46-letnega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja med aretacijo v Minneapolisu zadušil policist, kar je v ZDA in drugod po svetu sprožilo velike proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu. Pogrebne slovesnosti so trajale šest dni, končale pa so se na pokopališču v predmestju Pearland, kjer je pokopan poleg matere. Od Floyda, ki je postal zadnji v vrsti simbolov do temnopoltih krivičnega ameriškega kazensko-pravnega sistema in institucionalnega rasizma v policiji, so se najprej poslovili v Minneapolisu, nato še v Severni Karolini, kjer je bil rojen.

"Njegov zločin je bil ta, da je bil rojen črn. George Floyd si zasluži dostojanstvo in spoštovanje," je med drugim dejal demokratski kongresnik iz Houstona Al Green. Župan Houstona Sylvester Turner je na slovesnosti napovedal podpis izvršnega ukaza za prepoved policijskega davljenja. "

V ponedeljek se je mimo krste, ki je bila na ogled v cerkvi The Fountain of Praise v Houstonu, sprehodilo več kot 6000 ljudi. Glavni govornik na pogrebni slovesnosti je bil aktivist iz New Yorka Al Sharpton, ki je bil zelo oster do ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Sediš in poskušaš ugotoviti, kako ustaviti proteste, namesto da bi ugotavljal, kako ustaviti nasilje. Sklicuješ vlado in poskušaš ugotoviti, kako bo to vplivalo na volitve, namesto da bi razmišljal, kako bo vplivalo na naša življenja, je Trumpu sporočil Sharpton.

Kongresni demokrati v Washingtonu so sestavili predlog reform na zvezni ravni za hitrejše ukrepanje proti policistom, ki so jih kamere ujele pri nepotrebneme nasilju.

Kongresni demokrati v Washingtonu so sestavili predlog reform na zvezni ravni za hitrejše ukrepanje proti policistom, ki so jih kamere ujele pri nepotrebneme nasilju.

Donald Trump se je med protesti razglasil za predsednika zakona in reda ter na protestnike v Washingtonu poslal vojsko in policijo, nato pa se fotografiral s svetim pismom pred bližnjo cerkvijo. Po izrazih ogorčenja nad Floydovo smrtjo se je postavil za zaščitnika policije pred spremembami.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je medtem v ponedeljek obiskal Floydovo družino, za pogrebno slovesnost pa prispeval video nagovor. V njem je dejal, da bodo ZDA stopile na pot rasne pravičnosti šele, ko bo pravica za Georgea Floyda. "Takrat, Gianna, bo tvoj očka spremenil svet," je Biden sporočil 6-letni hčerki pokojnega.

Policijski sindikati in večina članov so sedaj še bolj kot doslej na strani republikanskega predsednika. To stališče je trenutno glede na ankete, v katerih velika večina Američanov zavrača policijsko nasilje in želi reforme, v manjšini.

Šef policije St. Petersburga na Floridi Anthony Holloway je danes spremenil še eno značilnost policijskega ukrepanja, ki je prispevala k Floydovi smrti. Svojim policistom je ukazal, da ukrepajo, če vidijo kolega, ki krši zakon, podobno se obeta tudi v Miamiju in Orlandu.

Kolegi Dereka Chauvina, ki je zadušil Floyda, namreč niso storili ničesar, čeprav je Floyd s Chauvinom kolenom na vratu umiral skoraj devet minut in ponavljal, da ne more dihati. Eden od policistov je celo dejal, da če lahko Floyd govori, potem lahko tudi diha.

Po New Yorku in Los Angelesu je tudi glavni tožilec Miamija danes zagotovil, da protestnikov, ki so jih aretirali, ne bo preganjal. Mestni svet Charlotta v Severni Karolini pa je izglasoval prekinitev financiranja policijskih nakupov solzivca in podobnih sredstev proti protestnikom.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je včeraj pozval k okrepitvi boja proti vsem oblikam rasizma in diskriminacije po svetu. "Nacionalizem, iracionalnost, populizem, nestrpnost, rasizem, bela nadvlada in različne oblike neo-nacizma sprožajo dramatične dvome v prevlado razuma, strpnosti in medsebojnega spoštovanja," je zapisal Guterres in dodal, da glavni problem ni policijska surovost, ampak težave oblasti s sprejemanjem raznolikosti.