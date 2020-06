Odprtje romske knjižnice

V prostorih romske manjšine v središču Zagreba so odprli osrednjo romsko knjižnico na Hrvaškem

Osrednja knjižnica Romov Kali Sara v Zagrebu

© Facebook / Zveza Romov na Hrvaškem

V prostorih romske manjšine v središču Zagreba so odprli osrednjo romsko knjižnico na Hrvaškem, v kateri je več kot 4000 knjig v romskem, hrvaškem in drugih evropskih jezikih. Romska skupnost je ob knjižnici dobila tudi prizorišče za različne dogodke, kot so izobraževanje, predavanja in razstave. Osrednja knjižnica Romov Kali Sara v Zagrebu je tudi prva romska knjižnica na Hrvaškem in edina tovrstna v Evropi.

Več kot polovico gradiva za knjižnico je prispeval dolgoletni poslanec romske manjšine v hrvaškem saboru Veljko Kajtazi, knjige pa so prispevali tudi islamska skupnost na Hrvaškem ter zagrebški center za ženske študije.

Knjižnica je pomembna tudi za ohranitev romske identitete, jezika in kulture. Predstavlja simbol strpnosti in skupnosti, zato pričkujejo, da bo knjižnica postala tudi center za kulturo Romov na Hrvaškem.

Knjižnica je zamišljena kot interdisciplinarno stičišče za izmenjavo informacij in znanj ter za zbiranje in uporabo knjižnega gradiva, ki se ukvarja z zgodovino in razvojem romskega naroda, njegovimi migracijami in trpljenjem ter dosežkom tega naroda skozi stoletja.

Na Hrvaškem je bilo po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2011 nekaj manj kot 17.000 Romov. Skoraj tretjina jih živi na severozahodu države, v Medžimurski župniji, nekaj manj kot 3000 Romov pa v Zagrebu. Pod okriljem zveze Romov na Hrvaškem Kali Sara, deluje 37 romskih združenj.