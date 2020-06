Zakonca na istem delovnem mestu

Nemčija na mesto veleposlanice oz. veleposlanika v Slovenijo pošilja zakonski par

Zakonca Natalie Kauther in Adrian Pollmann

© osebni arhiv

Zunanje ministrstvo v Berlinu je odločilo, da si bo veleposlaniško mesto v Sloveniji štiri leta delil zakonski par: 45-letna Natalie Kauther in 43-letni Adrian Pollman.

Uslužbenca nemškega ministrstva za zunanje zadeve sta za delitev veleposlaniškega mesta zaprosila, ker si želita več časa za družino; imata namreč tri otroke, stare sedem, osem in deset let. »Ugotovila sva, da si želiva in hočeva več časa preživeti z otroki, dokler si to želijo tudi oni. In nekega dne si ne bodo več želeli.« Poleg tega že imata izkušnje z delitvijo dela: pred leti sta si delila mesto namestnika veleposlanika v Sarajevu.

Delo v Sloveniji bosta organizirala tako, da bo vsak od njiju na položaju osem mesecev. Če eden od zakoncev zboli, ga ne bo zamenjal zakonski partner, pač pa, po protokolu, namestnik veleposlanika. Tako bo družinsko in službeno življenje strogo ločeno – z izjemami, kot so uradni dogodki. Če se bo tisti, ki bo trenutno na mestu veleposlanika, udeležil družabnega dogodka, drugi ne bo le njegov spremljevalec, temveč bo tam ravno tako predstavljal Nemčijo. »Dobra organizacija in izčrpni pogovori so ključni. Ne skrbi naju, da bi se pogosto sprla ali imela različne poglede na stvari,« pravita zakonca.

Dodajata, da imata srečo, ker je bil zunanji minister Heiko Maas s svojo kadrovsko službo naklonjen njunemu predlogu.

Tak način dela je, tako kot denimo reforme evropske komisarke Ursule Von der Leyen, ko je bila ministrica za delo v drugi vladi Angele Merkel in je omogočila tudi očetom, da so dobili pravico do porodniškega dopusta, v Nemčiji korak naprej na področju enakopravnosti spolov na službenem parketu. A čeprav bi marsikateri diplomatski par želel slediti zgledu Kautherjeve in Pollmana, to, če njun eksperiment uspe, ne bo mogla biti zelo pogosta praksa: čeprav je parov na nemškem zunanjem ministrstvu približno 11 %, številni niso na enaki karierni stopnji. Morda pa bo mogoče njun pristop prenesti na kakšno drugo karierno področje.

Kautherjeva in Pollman sta s tovrstnim prijemom sicer pionirja v nemškem prostoru, ni pa se to zgodilo prvič: Švica je že leta 2009 poslala par za veleposlanika in veleposlanico na Tajsko, Francija pa leta 2016 na Hrvaško.