»Počitnice se lahko prijetno preživlja tudi v Ljubljani«

Knjižnica REČI bo poleti izposojala predmete in prostore za tiste, ki zaradi epidemije koronavirusa počitnic ne bodo preživeli v skladu s svojimi željami

© Knjiznicareci.si

V Knjižnici REČI, neprofitni izposojevalnici predmetov za delo in prosti čas, so pripravili posebno počitniško ponudbo, ki so jo poimenovali »ostani doma-čitnice«. Iz nabora predmetov, ki so na voljo za izposojo, so sestavili pet unikatnih počitniških paketov. Z njimi lahko prebivalke in prebivalci Ljubljane kampirajo sredi mesta, se lotijo novih kuharskih izzivov, na novo odkrivajo svoje mesto in popestrijo druženja s prijatelji. Uporabnice in uporabniki si lahko iz poljubnih predmetov paket sestavijo tudi sami, ponujajo pa tudi izposojo prostorov Knjižnice REČI ali Eksperimentalnega prostora Teren, piknik prostora, ki je zrasel na mirujočem gradbišču ob Masarykovi ulici.

Jošt Derlink, knjižničar

»Ker se zavedamo, da zaradi epidemije koronavirusa številni ne bodo preživljali dopusta tako, kot so si želeli, želimo s paketi pokazati, da se počitnice lahko prijetno preživlja tudi v Ljubljani. Z doma-čitnicami spodbujamo ponovno rabo in trajnostni razvoj, saj si bodo ljudje predmete le izposodili. In brez skrbi - po vsaki izposoji predmet razkužimo in prezračimo v skladu z navodili NIJZ,« pravi knjižničar Jošt Derlink.

Knjižnica REČI letos beleži že 5. leto obstoja v Savskem naselju. Njen glavni cilj je uporabnicam in uporabnikom ponuditi alternativo klasičnim nakupom. Z izposojo predmeta, ki ga potrebujemo le občasno, privarčujemo prostor, čas in denar, hkrati pa vsaj simbolično prispevamo k manjši porabi naravnih virov. Od ustanovitve leta 2015 beleži Knjižnica letno rast izposoj, med najbolj iskanimi predmeti pa so videoprojektor, šivalni stroj overlock in električno orodje.