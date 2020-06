Hoteli na Hrvaškem ne bodo nižali cen

V nasprotju z zasebnimi namestitvami, se cene hotelskih namestitev ob hrvaški obali junija niso znižale

Rovinj

Hoteli ob hrvaški obali so junija večinoma obdržali lanske cene, posamični popusti pa niso zadostni, da bi pritegnili večje število domačih turistov, ocenjuje spletni portal Index. Primerjava cen hotelov različnih kategorij v hrvaški Istri in Dalmaciji, vključno z otoki, kaže tudi ohranjanje lanskih cen v glavni poletni sezoni.

Portal je primerjal cene v hotelih v Rovinju, Zadru in na otoku Hvar v drugi polovici junija. Cene so za sedem nočitev z zajtrkom za štiričlansko družino.

V hotelih s tremi zvezdicami je najcenejša namestitev v Rovinju, in sicer 8400 kun (1120 evrov), medtem ko je bivanje v hotelih iste kategorije v Zadru znašalo 9500 kun (1270 evrov), na Hvaru pa več kot 12.000 kun (1600 evrov).

Rovinj ima najdražje hotelske namestitve, ko gre za hotele s petimi zvezdicami, v katerih 7-dnevni aranžma stane 48.000 kun (6500 evrov). V Zadru je tako visoko kategorijo hotelskih namestitev možno dobiti za približno 500 evrov ceneje, na Hvaru pa tudi do 1000 evrov ceneje kot v Rovinju.

Predsednik združenja hrvaških potniški agencij (Uhpa) Tomislav Fain je potrdil, da lastniki hotelov na Hrvaškem letos ne nameravajo znižati cen, saj menijo, da jih bodo kasneje težko znova zvišali.

Ko gre za hotele s štirimi zvezdicami, je Zadar najcenejši. Potrebno je odšteti 16.000 kun (2130 evrov), medtem ko je podoben aranžma v Rovinju dražji za približno 150 evrov, na Hvaru pa 28.000 kun (3800 evrov).

Veljko Ostojić, direktor hrvaškega društva Hut, ki združuje vodilne hrvaške hotele, je za Index povedal, da do splošnega znižanja cen pri hotelskih namestitvah ni prišlo. Poudaril je, da so hotelske namestitve junija zagotovo bolj ugodne, kot bodo julija in avgusta. Polnijo se rezervacije za julij in avgust, enako velja za september.

Predsednik združenja hrvaških potniški agencij (Uhpa) Tomislav Fain je potrdil, da lastniki hotelov na Hrvaškem letos ne nameravajo znižati cen, saj menijo, da jih bodo kasneje težko znova zvišali. "Raje bodo letos delali z manj gosti, da bodo nekako preživeli letošnje leto, nato pa nadaljevali prihodnjo sezono", je dejal Fain.

Spomnil je, da so nekateri hoteli, tako kot lani v predsezoni, ponudili znižanja po modelu "uživaj sedem nočitev, plačaj pet", nekateri pa ponujajo dodatne obroke ali brezplačne masaže.

V hrvaških hotelih pričakujejo krajšo osrednjo turistično sezono z močnim trendom last minute rezervacij. Večina rezervacij v hrvaških hotelih je zaenkrat iz držav, iz katerih gosti prihajajo z avtomobili, predvsem Slovenije, Češke, Slovaške, Avstrije, Poljske in Madžarske.

Mnogi hoteli pa so odvisni od gostov, ki prihajajo z letali. Računajo, da bo med glavno poletno sezono okrepljen tudi letalski promet in bi tako lahko prispeli tudi njihovi tradicionalni gosti iz skandinavskih držav in Nemčije.