V incident na italijanski meji naj bi bila res vpletena slovenska vojaka in ne člana varde

Preiskavo je prevzela Obveščevalno varnostna služba Morsa, saj naj bi šlo za pripadnika Slovenske vojske in ne člana varde

Minister za obrambo Matej Tonin in pripadnika Slovenske vojske

© Borut Krajnc

Policijska preiskava incidenta, ko naj bi na meji z Italijo slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, po informacijah Pop TV kaže, da sta bila vanj res vpletena slovenska vojaka, zgodil pa se je dan prej, kot je bilo sprva rečeno. Preiskavo je prevzela Obveščevalno varnostna služba Morsa. Slovenska vojska uradnih informacij še ni prejela.

Primorski dnevnik je 23. maja objavil izpoved 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji, da sta ga v občini Hrpelje - Kozina blizu meje z Italijo ustavila moški v uniformi, eden pa je vanj tudi meril z avtomatsko puško. Ko sta se prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila. Šlo naj bi za pripadnika Slovenske vojske in ne "člana kakšne varde".

Slovenska vojska je dva dneva pozneje sporočila, da na dan, ko naj bi na meji z Italijo slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, na tistem območju ni bilo slovenskih vojakov. Zagotovili so tudi, da so na pomoč policiji pri varovanju meje lahko napoteni le posebej usposobljeni vojaki, ki, kadar so na nalogi sami, o morebitnih kršitvah le obveščajo policiste.

"Da naj bi se domnevni incident po novem zgodil 7. maja, je zame nova okoliščina. Za tisti dan obstaja možnost, da je vojska na omenjenem območju bila. Predvidevam, da bi v primeru očitanega incidenta vojak o tem najverjetneje poročal nadrejenim. Tovrstnega poročila ni bilo. Obveščevalno varnostna služba Morsa bo preiskavo nadaljevala in zaključila, o zaključkih bomo obvestili javnost in v skladu z zakonom tudi ukrepali."



Matej Tonin, minister za obrambo

Do dogodka naj bi na podlagi navedb avtorja članka prišlo 8. maja. Informacije za ta dan in na omenjenem območju je preverila tudi policija, ki je prav tako zagotovila, da tam takrat slovenski vojaki niso pomagali policistom pri varovanju državne meje.

A kot so po poročanju Pop TV po preiskavi ugotovili policisti, se je dogodek dejansko odvil dan prej. Moški naj bi po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila. Televizija še poroča, da naj vojaka ne bi bila del običajnih enot, ki dobijo nalogo mejnega patruljiranja s policijo.

Obrambni minister Matej Tonin je za Pop TV potrdil, da je preiskavo prevzela Obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo, ker je prišlo do spremembe dneva domnevnega incidenta.

"Da naj bi se domnevni incident po novem zgodil 7. maja, je zame nova okoliščina. Za tisti dan obstaja možnost, da je vojska na omenjenem območju bila. Predvidevam, da bi v primeru očitanega incidenta vojak o tem najverjetneje poročal nadrejenim. Tovrstnega poročila ni bilo. Obveščevalno varnostna služba Morsa bo preiskavo nadaljevala in zaključila, o zaključkih bomo obvestili javnost in v skladu z zakonom tudi ukrepali," je dejal.

Tonin je kasneje v oddaji Odmevi TV Slovenija na vprašanje, ali bo sprejel odgovornost za dogajanje, odgovoril, da "če bi minister dal tovrstne usmeritve, naj vojaki pristopajo na takšen način, potem bi to vsekakor terjalo ministrovo odgovornost".

A kot je dodal, v trenutnem sistemu deluje več kot 6000 ljudi, "in če bi moral minister prevzemati odgovornost za vsako njihovo napako, potem bi v Sloveniji hitro zmanjkalo ministrov". "Zato imamo na ministrstvu za obrambo urejen sistem, kjer so natančno predpisani protokoli, kako se ukrepa v primeru kršitev," je še dejal Tonin.

"Informacijo o tem so očitno prikrili javnosti in institucijam demokratičnega nadzora, ker nismo spraševali o pravem dnevu. Kaj vse še skrivajo? Kaj vse še moramo vprašati?"



Tanja Fajon, predsedujoča SD

Slovenska vojska pa je v odzivu danes zapisala, da uradnih informacij o tem do tega trenutka niso prejeli, bodo pa glede na "spremenjene okoliščine" enako poizvedbo kot za 8. maj opravili tudi za 7. maj.

"V Slovenski vojski vedno z vso resnostjo obravnavamo indice o domnevnih nepravilnostih pri izvajanju dodeljenih nalog. Zato bo Slovenska vojska tudi v tem primeru s pristojnim preiskovalnim organom ministrstva za obrambo konstruktivno sodelovala," so še zapisali.

Zatrdili do še, da Slovenska vojska svoje naloge izvaja strokovno in zakonito ter skladno z usmeritvami policije. "Od leta 2016 in opravljenih več kot 110.000 nalogah Slovenske vojske v podporo Policiji pri širšem varovanju državne meje ni bilo zaznanih nepravilnosti. Neutemeljeno in prehitro sklepanje o dejanskem stanju ne bi bilo korektno za nobenega od udeležencev domnevnega dogodka," so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani ministrstva za obrambo.

V SD so v odzivu zapisali, da je v primeru, da je vojska delovala nezakonito ali je minister za obrambo prikrival informacije in celo lagal, čas za njegov odstop. "Po incidentu na meji smo zahtevali resnico o dogodkih. Ker sem postavljal neprijetna vprašanja, me je Jože Tanko poizkusil utišati. Zdaj vemo: vojska je na meji delovala nezakonito. Zakaj in kdaj oblast skriva dejstva pred državljani? Ko je čas za njen odhod," je v odzivu zapisal Matjaž Nemec.

Tudi predsedujoča SD Tanja Fajon je na Twitterju zapisala, da sta minister Matej Tonin in vladna koalicija "očitno vedela, da sta vojaka Slovenske vojske uperila cevi v civilno osebo". "Informacijo o tem so očitno prikrili javnosti in institucijam demokratičnega nadzora, ker nismo spraševali o pravem dnevu. Kaj vse še skrivajo? Kaj vse še moramo vprašati?" je zapisala.