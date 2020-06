OF ali SOF?

Zanikanje pomena OF za razvoj slovenske narodne skupnosti ni naključno in tudi ni nastalo z rojstvom samostojne države, temveč v prav točno določenem času druge svetovne vojne

V drugi polovici aprila sta se letos časovno zelo približala dva državna praznika: velika noč in dan upora proti okupatorju (12. in 27. aprila). Oboje smo praznovali v času omejitev gibanja in zbiranja na javnih mestih, vendar je bil učinek teh ukrepov na doživljanje prazničnosti v javnem govoru različen, bolje: izrazito nesorazmeren. Kot je v samostojni državi že ustaljena navada, so javna občila dovolj zgodaj seznanjala javnost s tem, da velikonočnih obredov ne bo mogoče opravljati v cerkvah, in tolažila prizadete z obljubo, da se jih bodo vseeno lahko udeležili na daljavo. Obljube so bile okrepljene s prepričljivimi prikazi, kako se tega lotevajo v posameznih župnijah doma in po svetu, z vatikanskimi prilagoditvami vred. Za ustrezno duhovno vsebino pa je bilo tudi poskrbljeno kljub prevladi vesti o pandemiji. Tako je cerkveni katoliški praznik s svojo tradicionalno naravo ob podpori javnih občil dostojno premagal koronske ovire in nihče ni pozabil nanj.