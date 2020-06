Kapitalizem je pač trdoživ

Prenekateri so v koronski krizi spet videli znamenja zatona kapitalizma. A zdi se, da so se s svojim nekrologom prenaglili in podcenili prilagodljivost kapitalizma.

Med najhujšo gospodarsko krizo ena od panog očitno doživlja izjemno konjunkturo: to je kritika kapitalizma. Ko rast popusti in se poveča brezposelnost, postanejo bolj slišni kritiki kapitalizma, globalizacije in tržnega gospodarstva. Tako je bilo, ko je Karl Marx sredi 19. stoletja razvil svojo teorijo, in enako se je zgodilo, ko je pred več kot desetimi leti gospodarstvo pretresla finančna kriza.