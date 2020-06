Eksplozivna revščina

Pandemija je še posebej hudo prizadela države, kjer so socialne razlike velike, to pa ima uničujoče posledice za ves svet

Razdeljevanje hrane v Clichy-sous-Boisu v Franciji

© Profimedia

Ko je francoski pisateljici Marie Darrieussecq prekipelo, se je z možem in otrokoma iz kužnega pariškega žarišča bolezni preselila na podeželje, v svojo počitniško hišo pri Bayonnu. Avtomobil z izdajalskimi pariškimi tablicami je skrila v garažo, najela drug avto in odpeljali so se na baskovsko obalo. »Morje močno in brezbrižno udarja ob kopno,« je pisateljica iz Pariza zapisala v dnevnik, ki ga je objavila v Le Pointu. »Plaža je zapuščena. Predstavljam si planet brez ljudi.«