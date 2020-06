Facebook, gluh in slep

Mark Zuckerberg niti ne skuša krotiti Donalda Trumpa – Facebook mu dovoli, da na tem družbenem omrežju počne, kar ga je volja. Številni zaposleni so ogorčeni.

Mark Zuckerberg na privatni večerji pri Donaldu Trumpu leta 2019

© Twitter Donalda Trumpa

Nedolgo nazaj so krožile govorice, da bo Marc Zuckerberg kandidiral za ameriškega predsednika. Kot mlad, liberalen protikandidat Donalda Trumpa bi imel dobre možnosti, saj ima več milijonov podpornikov, na svetovnem prizorišču je znan že leta, glede tehnoloških vprašanj je svetoval nekdanjemu predsedniku Baracku Obami in šel na kosilo z nemško kanclerko Angelo Merkel. Sprejel je tudi druge voditelje vlad z vsega sveta in se dobro znašel v političnih krogih.